Primeira partida será na quinta (25), às 19h, diante do Olaria, no jogo de volta da final do Carioca A2Arquivo/PMVR

Publicado 23/08/2022 16:22

Volta Redonda - O Estádio Municipal Raulino de Oliveira (Estádio da Cidadania), em Volta Redonda, está preparado para receber os jogos decisivos que o Volta Redonda FC, o Voltaço, terá nas próximas semanas. O gramado, que recebe manutenção contínua, está em condições de ser palco das partidas, e o torcedor que comparecer ao Raulino de Oliveira poderá acompanhar aos confrontos com conforto e segurança das arquibancadas, com acesso fácil e rápido a lanchonetes e banheiros. Já para os times, os vestiários estão prontos para receber os jogadores, com toda a estrutura necessária.

“Este período sem partidas ajudou bastante na manutenção do gramado, já que estávamos em uma sequência muito grande de jogos. O campo está muito bom, recuperado, e o estádio está preparado para receber os jogos e, principalmente, os torcedores”, afirmou o administrador do Raulino de Oliveira, Milton Faria.

A primeira partida do Volta Redonda no estádio será na quinta-feira (25), às 19h, diante do Olaria, no jogo de volta da final do Campeonato Carioca A2. Já pela segunda fase da Série C, o Raulino receberá as partidas do Voltaço contra a Aparecidense-GO, dia 29/8, às 20h; Mirassol-SP, dia 4/9, às 19h; e Botafogo-SP, dia 25/9, às 17h.

“O Raulino de Oliveira está acostumado a receber grandes jogos, por isso é referência para competições nacionais e internacionais, e ficamos muito felizes e empolgados que estas grandes partidas envolvam o Volta Redonda, o time da nossa cidade. Que o torcedor compareça ao Raulino e apoie o nosso Voltaço. Também estarei torcendo muito pelos acessos”, disse o prefeito Antônio Francisco Neto.

O presidente do Volta Redonda FC, Flávio Horta, agradeceu a parceria da prefeitura. “É muito importante para o Voltaço ter a prefeitura como parceira. O Raulino de Oliveira é um estádio referência no Brasil e temos o privilégio de chamar ele de casa. Que a torcida do Volta Redonda compareça e nos apoie neste momento tão importante para o time e, consequentemente, para a cidade”, destacou.