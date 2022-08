Obras foram indicadas pela Associação dos Skatistas de Volta Redonda (ASKVR), após reuniões com secretarias e prefeito Neto - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 22/08/2022 16:06

Volta Redonda - A prefeitura de Volta Redonda, por meio do Furban (Fundo Comunitário do município) e do IPPU (Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano), iniciou neste mês de agosto as reformas das pistas de skate públicas do município. De um total de 14, uma obra já foi concluída, duas estão com trabalhos previstos para iniciar em breve, e outras 11 já passaram por levantamento topográfico e estão em processo de levantamento de custos e licitação.

As obras foram indicadas pela Associação dos Skatistas de Volta Redonda (ASKVR), após reuniões com as secretarias de Esporte e Lazer (Smel), Infraestrutura (SMI), Furban e com o prefeito Antõnio Francisco Neto. Durante o encontro no gabinete do chefe do Executivo Municipal, foi entregue um relatório com avaliação das condições de cada pista e sugestões de melhorias.

“Procuramos fazer um trabalho técnico, bastante elaborado, com propostas. Além dos reparos necessários, a gente viu que muitas pistas estavam obsoletas. Foram feitas há 15, 20 anos. Hoje o pessoal está com mais expertise que a garotada de antigamente. Estamos acompanhando as obras e sugerimos algumas mudanças nos projetos para adequar à qualidade dos skatistas de hoje, que estão com manobras mais elaboradas que antigamente. Estamos junto com a prefeitura, com o poder público para ajudarmos no que for preciso”, afirmou o presidente da ASKVR, Antônio Carlos Brasa.

A primeira pista entregue aos skatistas foi a do bairro Vila Mury, localizada na Avenida Amazonas, nº 275. O espaço passou por reforma geral, com troca de piso, conserto de bancos, pintura do entorno e guarda corpo. No Conforto, as equipes do Furban, juntamente com a ASKVR, estão definindo alterações no projeto da pista de skate da Rua 02, que deve ter os trabalhos iniciados nesta semana.

As pistas que se encontram em processo de levantamento dos custos e em fase de preparação de licitação são dos bairros: Volta Grande, Barreira Cravo, Siderópolis, Casa de Pedra, Ilha Parque, Jardim Ponte Alta, Dom Bosco, Vila Rica-Tiradentes (duas), Vila Americana, além do Ginásio Municipal do Skate Fernando Schmidt, no bairro Jardim Tiradentes.

“Assim como recebemos recentemente as associações de moradores, que nos ajudam na construção do Orçamento Participativo, a participação de outros setores da sociedade também é muito importante para, junto com o Poder Público, definirmos os investimentos nos espaços e serviços públicos. Desde o início do nosso trabalho de reconstrução da cidade, temos buscado atender às demandas da nossa população”, afirmou o prefeito Neto.

Em relação à obra na Pista 023, localizada na Praça Pandiá Calógeras, bairro Sessenta, o IPPU tem reunião prevista para esta semana para definir possíveis alterações para incluir melhorias no projeto para o local, que é a maior pista a céu aberto da cidade.