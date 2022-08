Policiais militares trocaram tiros com suspeitos de tráfico na Rua barão do Rio Branco, no Jardim Belmonte - Reprodução/Google Maps

Publicado 23/08/2022 10:22

Volta Redonda - Três suspeitos de tráfico morreram no final da tarde desta segunda-feira (22), no Jardim Belmonte, após uma troca de tiros com a polícia. De acordo com o registro de ocorrência, os policiais militares do 28o Batalhão da PM estavam em ronda pela localidade - na Rua Barão do Rio Branco - quando se depararam com os três elementos armados, que teriam atirado contra os policiais.

Os agentes revidaram os tiros, e após o conflito ter terminado, foi feita uma busca pelo local, quando os policiais encontraram os três homens caídos ao chão, feridos pelos disparos. Ainda de acordo com a ocorrência, o Corpo de Bombeiros e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionados pelos policiais, mas ao chegarem no local, os socorristas constataram a morte dos três indivíduos.

Os mortos foram identificados como Luan Carvalho da Silva Alves, de 18 anos; Thalles Lucas de Oliveira Ferreira, conhecido como Tortão, 24; e Pedro Henrique Araújo Malaquias, de 19 anos.

Nos arredores os policiais encontraram uma pistola 9mm Sarsilmaz, com numeração raspada; um carregador Sarsilmaz com três munições intactas 9mm; uma pistola Taurus 9mm; um carregador Taurus com quatro munições intactas; 86 pedaços de maconha (aproximadamente 300 gramas); 10 comprimidos de ecstasy; 217 pinos de cocaína (cerca de 400 gramas), um celular Iphone; uma touca ninja; uma bolsa camuflada e R$ 542,60 em espécie.

