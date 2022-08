Previsão é que esta etapa da obra seja finalizada no próximo mês - Cris Oliveira/Secom PMVR

Volta Redonda - A construção da nova ponte sobre o Rio Paraíba do Sul, em Volta Redonda, alcançou mais uma etapa de concretagem. Funcionários da Santa Luzia, empreiteira que venceu a licitação feita pelo Governo do Estado para tocar a obra, estão trabalhando na construção da rampa de acesso da estrutura, ao lado do bairro Aero Clube, próximo ao Kartódromo Municipal. A previsão é que esta fase seja concluída no final de setembro.

A ponte terá 418 metros e vai ligar as duas regiões da cidade, historicamente divididas pelo Rio Paraíba do Sul – Aero Clube e Aterrado. A nova estrutura terá acessos pelo Aterrado (trecho próximo ao Fórum) e no bairro Aero Clube (próximo ao Kartódromo e à Radial Leste). A construção da ponte é parte de um projeto maior de Mobilidade Urbana, que vai ajudar a desafogar o trânsito da cidade, especialmente na área central do Aterrado.

No momento também está sendo iniciada a construção de uma alça no Viaduto Heitor Leite Franco (no sentido do bairro Colina para o Aterrado), que vai descer na Rua do Canal, próximo à Capela Mortuária. Desta forma, o motorista que vier da região da Colina e do São Geraldo, por exemplo, poderá descer o viaduto Heitor Leite Franco pela Rua do Canal, seguindo direto em direção ao Aero, ao Retiro, ou para acessar a Radial Leste pela nova ponte. Isso tudo sem passar pelo meio do Aterrado - onde estão por exemplo a Câmara Municipal, a delegacia e grande parte do comércio do bairro.

De acordo com a prefeitura, também será iniciada em breve a construção de um novo viaduto na Avenida Nossa Senhora do Amparo, saindo do bairro Niterói e direcionando o fluxo de veículos diretamente para as vias principais do Retiro.

Um outro viaduto também será construído, ligando o bairro Jardim Amália (próximo ao antigo Restaurante Casarão) até o Fórum do Aterrado. Dentro do projeto de Mobilidade Urbana de Volta Redonda, as obras têm sua utilidade de forma isolada, mas são todas complementares. Além disso, estão em andamento na cidade as obras para adequação de calçadas, construção de ciclovias e instalação de lâmpadas de LED. Todo o projeto foi feito pela prefeitura, mas está sendo custeado e fiscalizado pelo Governo Estadual.

“Essa construção foi pensada para integrar um conjunto de outras obras, que vão ajudar a melhorar o trânsito em nossa cidade. São dois novos viadutos, uma alça no viaduto Heitor Leite Franco, a ponte, novas calçadas, novo asfalto, nova iluminação com LED e as ciclovias. Estamos trabalhando para melhorar o presente e preparar o futuro de Volta Redonda. Nossa gratidão ao Estado, por ter olhado com tanto carinho por Volta Redonda”, disse o prefeito Antônio Francisco Neto.