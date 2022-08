Trabalho de limpeza de bueiros começou pela Avenida dos Trabalhadores e Via Sérgio Braga - Geraldo Gonçalves/Secom PMVR

Publicado 24/08/2022 10:41

Volta Redonda - A prefeitura de Volta Redonda iniciou nesta semana um trabalho preventivo para minimizar os impactos do período de chuvas fortes, a partir de outubro. Equipes da secretaria municipal de Infraestrutura (SMI) começaram a limpar e desobstruir córregos e bueiros da cidade, melhorando a vazão de água nesses locais, evitando enchentes.

A secretária municipal de Infraestrutura, Poliana Moreira, participou na manhã desta terça-feira (23), de uma inspeção no Córrego São Geraldo e na galeria abaixo da Avenida Amaral Peixoto, por onde passa o córrego, que desemboca no bairro Vila Americana. O objetivo foi identificar quais serviços serão necessários no local.

“Estamos começando a fazer o trabalho de limpeza, por meio de escala, para preparar a cidade para as chuvas de novembro e dezembro. Primeiro viemos ver se tinha móvel, entulho, algo obstruindo a galeria. Depois vamos entrar com trabalho de limpeza de rios e canais, com roçada, capina e remoção de entulho e outras coisas que descartam de forma indevida no córrego”, explicou a secretária, citando que os próximos córregos a serem atendidos serão o Brandão e o Cachoeirinha, na Vila Santa Cecília, com apoio de retroescavadeira.

Em paralelo à atuação nos córregos, a SMI está realizando a limpeza e desobstrução dos bueiros pelos bairros. Nesta terça-feira o serviço aconteceu na Avenida dos Trabalhadores e na Via Sérgio Braga, no trecho entre os bairros Vila Santa Cecília e Conforto, além da Escola Municipal Domingos Maia, no bairro São Geraldo. A previsão é que todo o trabalho de manutenção preventiva, incluindo córregos e bueiros, seja concluído até o fim de setembro.

“A prefeitura tem integrado os trabalhos de prevenção para evitar transtornos no período de temporais. Assim como a Infraestrutura, o Furban (Fundo Comunitário de Volta Redonda) e a Defesa Civil também vêm realizando obras de contenções, intervenções, orientação, tudo com planejamento para garantir a segurança da população. Agradeço a todos pelo esforço e vamos continuar trabalhando para melhorar o dia a dia dos moradores”, afirmou o prefeito Antônio Francisco Neto.