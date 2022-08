Em 22 anos, programa municipal de Controle ao Tabagismo capacitou mais de 500 profissionais de nível superior - Geraldo Gonçalves/Secom PMVR

Em 22 anos, programa municipal de Controle ao Tabagismo capacitou mais de 500 profissionais de nível superiorGeraldo Gonçalves/Secom PMVR

Publicado 25/08/2022 14:46

Volta Redonda - Para marcar o Dia Nacional de Combate ao Fumo (29 de agosto), a secretaria municipal de Saúde (SMS) de Volta Redonda, por meio do setor de Controle do Tabagismo, iniciou nesta quinta-feira (25), a capacitação de profissionais para atuarem nas unidades básicas de Saúde do município com o Programa de Controle ao Tabagismo. Além do treinamento, que acontece no auditório da Fasf (Faculdade Sul Fluminense), no bairro Jardim Amália, a programação da secretaria conta ainda com orientações aos usuários do SUS (Sistema único de Saúde) nas unidades onde o programa esteja funcionando.

A coordenadora do programa de tabagismo da SMS, Ana Lucia Quaresma, explicou que a capacitação também será ministrada no dia 1º de setembro, totalizando 160 profissionais, entre médicos, enfermeiros, dentistas, psicólogos e assistentes sociais. Durante o treinamento serão tratados temas como: composição do cigarro, doenças provocadas pelo uso do tabaco, e protocolo de atendimento ao tabagismo de acordo com a normatização do Inca (Instituto Nacional do Câncer).

“Falaremos também sobre a tríplice dependência provocada pelo uso do cigarro, fissura e abstinência, tratamentos cognitivo comportamental e medicamentoso, além de temas atuais como o cigarro eletrônico. Prevenir doenças e promover qualidade de vida à nossa população é a nossa missão”, disse Ana Lúcia.

O médico de família da Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) do bairro 249, Tarcísio Seabra, participou da capacitação e falou sobre a importância do treinamento para o dia a dia no atendimento à população.

“Invariavelmente, o tabagismo é fator de risco para uma série de doenças e a gente precisa saber orientar. No cuidado continuado, é importante ter uma noção de como funciona a sua comunidade e de como funciona para o paciente. Porque parar de fumar é difícil, se fosse fácil, todo mundo parava. A capacitação é boa, porque municia a gente para combater. Foge um pouco da parte acadêmica, de fármaco, e busca mais. Para poder orientar, se programar, fazer busca ativa do paciente que não vai até a unidade, por exemplo”, explicou Tarcísio. Nos últimos 22 anos do Programa de Controle ao Tabagismo em Volta Redonda, foram capacitados mais de 500 profissionais de nível superior. Em outubro de 2021, 64 participaram do treinamento.

Orientação



A partir da próxima segunda-feira (29), a secretaria vai iniciar uma campanha de orientação nas unidades de saúde do município, com a distribuição de material informativo como cartazes e folders.

“Nas unidades onde o programa esteja funcionando, será uma semana de informação e sensibilização dos munícipes a respeito dos malefícios do cigarro aos fumantes e fumantes passivos”, explicou a coordenadora do Programa de Controle ao Tabagismo.