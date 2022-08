Para avisar sobre animal em via pública, o telefone do CCZ é (24) 3339-4555 ou a CAU (Central de Atendimento Único) - 156 - Divulgação/PMVR

Para avisar sobre animal em via pública, o telefone do CCZ é (24) 3339-4555 ou a CAU (Central de Atendimento Único) - 156Divulgação/PMVR

Publicado 31/08/2022 11:31

Volta Redonda - O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Volta Redonda recolheu sete cavalos soltos em vias públicas nos últimos dias. Quatro deles estavam no Cemitério Municipal do Retiro e os demais na Avenida Almirante Adalberto Barros Nunes, a Beira-Rio, no Retiro. Os animais foram recolhidos e levados para o CCZ, no bairro Três Poços.

A coordenadora da Vigilância Ambiental e responsável pelo CCZ, Janaína Soledad, explicou que após o recolhimento, o proprietário tem até 72 horas para reaver o animal a partir do pagamento de uma multa, de acordo com a legislação vigente.

“É importante lembrarmos que estes animais devem ser mantidos em ambientes com sombreamento, água, comida e espaço, mas, de preferência, contidos de maneira correta, em locais onde haja cerca. Desta forma, evitamos que estes animais tenham acesso a vias públicas e causem maiores transtornos”, ressaltou Janaína.

A coordenadora também frisou a importância da parceria entre o CCZ e a Secretaria de Ordem Pública (Semop), através do Ciosp (Centro Integrado de Segurança Pública) e da Guarda Municipal, para o sucesso nas ações de resgates sem nenhum acidente.

“É uma integração muito importante, para evitarmos possíveis acidentes que possam ocorrer por conta destes animais nas vias. Em muitos destes casos, o Ciosp recebe a denúncia, encaminha para o Centro de Controle de Zoonoses e também para Guarda Municipal, que auxilia neste resgate, já que chega primeiro ao local para controlar o trânsito até a nossa chegada”, explicou.

Ao ver algum animal de grande porte solto em vias públicas, a população pode entrar em contato com o Centro de Controle de Zoonoses, através do telefone (24) 3339-4555, ou pela Central Única de Atendimento (CAU), pelo 156.