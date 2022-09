Consórcio de segurança pública pode viabilizar compartilhamento de imagens de monitoramento dos acessos aos municípios - Divulgação/PMVR

Consórcio de segurança pública pode viabilizar compartilhamento de imagens de monitoramento dos acessos aos municípiosDivulgação/PMVR

Publicado 31/08/2022 18:00

Volta Redonda - A partir de uma iniciativa do secretário municipal de Ordem Pública de Volta Redonda, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, secretários ligados à segurança pública de sete municípios se reuniram nesta semana, na sede da Semop (Secretaria de Ordem Pública), na Ilha São João, para debater a reativação do Consórcio Intermunicipal de Segurança do Médio Vale Paraíba Fluminense (Cisegci), que atualmente está inoperante.

Neste primeiro encontro estiveram presentes representantes de Itatiaia, Resende, Quatis, Porto Real, Pinheiral, Barra do Piraí e Rio Claro. A importância da integração entre as forças de segurança das cidades vizinhas esteve em pauta.

Essa relação vai facilitar a comunicação e o combate ao crime. Imagens de monitoramento dos acessos aos municípios poderão ser compartilhadas, alcançando resultados positivos na elucidação de crimes, por exemplo. A meta é tornar a região cada vez mais tecnológica e fomentar o fortalecimento da área de segurança pública, através de cursos de capacitação, melhorias das corregedorias, captação de recursos públicos, entre outros.

“Até porque o crime ultrapassa divisas e precisamos estar mais preparados para combatê-lo”, frisou Luiz Henrique.

O próximo passo para a reativação do Cisegci é apresentar a ideia aos chefes do Executivo dos municípios presentes à reunião, que irão estudar a viabilidade de seu retorno, mas desta vez não teria custos aos cofres públicos das cidades envolvidas, uma vez que este foi um dos principais motivos para a sua desativação, segundo o secretário da Semop-VR. “Vamos ajustar a legislação e adequar para que não haja gastos”, garantiu Luiz Henrique.

Troca de experiências e boas práticas

Outra proposta discutida na reunião diz respeito à troca de experiências e boas práticas entre as secretarias. O objetivo é: “promover o que deu certo em uma cidade, em outra”, apontou o secretário.

Estiveram presentes na reunião os secretários de Ordem Pública de Quatis, Mateus Ponciano; de Barra do Piraí, José Luiz Brum; de Rio Claro, Tarcísio Silva dos Santos; de Porto Real, Jorge Luiz Porto Souza; além do superintendente de Ordem Pública de Resende, César Laurindo; diretor do Departamento de Ordem Pública de Pinheiral, Marcelo Ferreira; corregedor de Barra do Piraí, Lucas Silva; diretores Administrativo e de Trânsito de Itatiaia, Carlos Cesar de Paula e Edson Lamin, respectivamente; corregedor da Guarda Municipal de Volta Redonda, inspetor Valdo Rocha; subsecretário da Semop-VR, subtenente Amauri e coordenador do Ciosp, subtenente Alexandre.