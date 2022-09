Novos equipamentos tecnológicos vão agilizar e aumentar segurança nos procedimentos - Divulgação/Secom PMVR

Novos equipamentos tecnológicos vão agilizar e aumentar segurança nos procedimentosDivulgação/Secom PMVR

Publicado 15/09/2022 19:17

Volta Redonda - O Hospital São João Batista (HSJB), em Volta Redonda, está modernizando o seu parque tecnológico com o objetivo de agilizar e aumentar a segurança nos procedimentos. A unidade adquiriu nesta semana um ultrassom portátil para UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e quatro bisturis elétricos para o centro cirúrgico. O investimento na nova aparelhagem foi de R$ 204,2 mil, sendo R$ 113 mil no ultrassom e R$ 91,2 mil nos bisturis.

Os novos equipamentos já estão no hospital e, segundo a arquiteta e assessora técnica do HSJB, Cláudia Freitas, os médicos, enfermeiros e técnicos da unidade irão passar por treinamentos com os novos equipamentos na semana que vem.

“Com o ultrassom portátil, vamos conseguir realizar o exame no próprio leito, não precisando mais deslocar o equipamento fixo que fica em outro andar, o que trazia uma dificuldade muito grande. Com isso, vamos ganhar em agilidade e, claro, segurança. O mesmo para os bisturis elétricos, que serão um para cada sala do centro cirúrgico, aumentando também a segurança durante todos os procedimentos”, explicou a arquiteta.

Além dos equipamentos tecnológicos para a UTI e centro cirúrgico, Cláudia ressaltou que a direção do hospital também investiu em melhorias para os leitos de enfermaria. Já foram adquiridas 60 camas, 40 poltronas e dez TVs de tela plana.

“Ainda irão chegar mais 22 TVs, 20 camas e 20 poltronas, trazendo mais qualidade e conforto, tanto para os pacientes quanto para seus acompanhantes”, afirmou.