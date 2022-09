Peça teatral fala sobre o papel feminino na sociedade e a liberdade da mulher - Divulgação

Publicado 15/09/2022 20:16 | Atualizado 15/09/2022 21:03

Volta Redonda - O Teatro Gacemss I apresenta nesta sexta-feira (16), às 20h, a peça “O Prazer é Todo Nosso”, com a atriz Juliana Martins. No espetáculo escrito por Beto Brown e dirigido por Bel Kutner, Juliana conta com naturalidade e humor suas vivências sexuais. O texto é inspirado na vida real da atriz e nas experiências de amigas, relacionadas à liberdade feminina de exercer sua libido.

“Na busca de um texto que falasse do universo feminino, percebi que de três anos para cá esse universo mudou muito. Ganhamos força. Resolvi falar sobre nossa evolução. Mulheres donas das suas vontades e desejos”, conta a atriz.

Casada por 19 anos, Juliana conta que depois que se separou, buscou viver intensamente sua liberdade sexual. “É muito importante viver tudo isso sem ser julgada e continuar sendo romântica, boa mãe, boa filha e profissional séria. Entendi que uma pessoa bem resolvida sexualmente é mais feliz e resolvi viver o sexo sem culpa nem pecado”, afirma. As histórias são divertidas e fazem refletir sobre o papel feminino na sociedade e a liberdade da mulher. Para a diretora Bel Kutner, “está sendo muito divertido e muito bom poder falar de assuntos femininos, de falar de liberdade e sexo, de uma maneira leve, despretensiosa, delicada”.

Para saber a programação completa do Gacemss (Grêmio Artístico e Cultural Edmundo de Macedo Soares), é só conferir o site www.gacemss.com.br ou as redes sociais Instagram e Facebook - @teatrogacemss.



SERVIÇO:

“O PRAZER É TODO NOSSO”

Local: TEATRO GACEMSS

Horário: 20h

Capacidade: 418 lugares

Duração: 60 minutos

Gênero: Comédia

Classificação Indicativa: 14 anos

Link de venda: https://www.ingressodigital.com/evento/5943/O_Prazer__Todo_Nosso__Juliana_Martins



Ou na Secretaria do GACEMSS

Segunda a sexta – 13h às 18h