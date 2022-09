Publicado 16/09/2022 16:45

Volta Redonda - Volta Redonda realiza neste sábado (17), das 8h às 17h, mais uma etapa da campanha de vacinação antirrábica. A novidade desta vez é que cães e gatos poderão receber as doses no sistema drive-thru realizado na Ilha São João. Além do drive-thru, haverá aplicação de doses nas unidades básicas de Saúde dos bairros: Jardim Paraíba; Três Poços; Vila Americana; Santo Agostinho; Volta Grande; Água Limpa; além do Cras Voldac, Cras Aero Clube e Igreja Divino Espírito Santo, no Jardim Amália.

Na Ilha São João, haverá ainda uma área especial para atender os tutores que, eventualmente, compareçam ao local a pé.

Organizada pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a campanha de vacinação tem como objetivo imunizar cães e gatos saudáveis, a partir de três meses de idade, contra a raiva, doença grave que atinge o sistema nervoso central e pode levar à morte.

Orientações

No sistema drive-thru, os tutores devem levar os animais em um carro, com coleira e guia, ou em caixas apropriadas para evitar fugas e acidentes. O ideal é que além do condutor do veículo, haja uma pessoa para conter o animal durante a vacinação.

A vacinação não deve ser feita pela janela. Já a aplicação das doses em cães de grande porte deve ser realizada fora do veículo para a segurança do vacinador e do tutor. Nesses animais é aconselhável o uso de focinheira.