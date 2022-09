Publicado 16/09/2022 11:05

Volta Redonda - A prefeitura de Volta Redonda, por meio da Coordenadoria Municipal de Prevenção às Drogas (CMPD), realiza no mês de setembro ações de conscientização sobre a Síndrome Alcoólica Fetal (SAF). A campanha “Álcool Zero na Gravidez” visa alertar as gestantes para os riscos que o consumo de bebidas alcoólicas na gestação pode trazer aos bebês. A ação, que contará com palestras e atividades nas escolas públicas e Cras (Centros de Referência da Assistência Social) da cidade, faz alusão ainda ao Dia Mundial de Prevenção a SAF, 9 de setembro.

A abertura da campanha acontecerá nesta quinta-feira (22), às 10h, com uma palestra no auditório do UGB (Centro Universitário Geraldo Di Biase), ministrada pelo professor de neurologia José Mauro Braz de Lima. Interessados devem se inscrever através do link: https://bityli.com/pgBdCSo

“A palestra vai orientar a população, principalmente as mulheres, sobre a Síndrome Alcoólica Fetal. Essas atividades buscam informar sobre a importância do álcool zero na gestação, evitando a doença”, disse a médica Neuza Jordão, coordenadora da CMPD.

Neuza Jordão ainda frisou que muitas mulheres não têm informação sobre os prejuízos que o uso do álcool na gravidez pode trazer ao bebê, desde malformação fetal, até distúrbios no desenvolvimento de diferentes órgãos, principalmente o cérebro.

“A SAF é uma doença totalmente evitável, basta não consumir álcool durante a gravidez. A recomendação é tolerância zero durante todo o período da gestação”, ressaltou.

O professor de neurologia José Mauro Braz de Lima destacou que a conscientização sobre a doença merece atenção, diante de um aumento no consumo de álcool percebida nos últimos anos no país.

“A doença ainda é pouco conhecida e divulgada no Brasil. Por isso, precisamos cada vez mais da atenção do poder público, trabalhando políticas de conscientização e prevenção, sobretudo na Atenção Básica à Saúde, que é a porta de entrada dos atendimentos no SUS (Sistema Único de Saúde). Nos últimos anos, nota-se um crescente consumo de bebidas alcoólicas em jovens e mulheres. Beber na gravidez representa riscos. A saúde materna e infantil precisa ser cuidada”, afirmou.