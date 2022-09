Secretaria cedeu caminhão cesto para que funcionários da concessionária K-Infra fizessem troca de lâmpadas - Divulgação/Semop PMVR

Publicado 16/09/2022 16:22

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) de Volta Redonda cedeu à K-Infra, concessionária da BR-393 (Lúcio Meira), um caminhão equipado com um cesto, para que funcionários da empresa fizessem a troca de lâmpadas queimadas na iluminação pública na rotatória de acesso ao bairro Água Limpa, que fica às margens da rodovia.

O objetivo é melhorar a visualização de toda a área do principal acesso ao bairro, bem como de um ponto de ônibus que fica nas proximidades, aumentando consideravelmente a segurança do local, tanto em relação ao trânsito, quanto aos pedestres.

“Trabalhamos na manutenção e segurança da cidade, por isso outras operações como esta vão acontecer junto à concessionária, com o apoio da nossa infraestrutura. Não mediremos esforços para levar a sensação de segurança em toda a cidade, mesmo não sendo diretamente uma atribuição nossa, pois o interesse público está sempre em primeiro lugar”, afirmou o titular da Semop, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.