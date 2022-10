Projeto conta com câmeras fixas e do tipo 'dome', que podem ser controladas de forma remota - Semop/Secom PMVR

Publicado 19/10/2022 12:05

Volta Redonda - As novas câmeras de segurança do projeto “Cidade Monitorada”, da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), estão sendo instaladas por todos os bairros de Volta Redonda. Até o momento, 500 dos 700 novos equipamentos adquiridos pela prefeitura já foram instalados – entre câmeras fixas e do tipo “dome”, que possuem zoom óptico, se movimentam por 360 graus e podem ser controladas de forma remota, por meio de uma central de videomonitoramento. A meta é chegar ao número de mil câmeras instaladas. Para a instalação são levados em consideração alguns critérios como: posicionamento, viabilidade, análise criminal e interesse público.

“Estamos avançando na instalação das 700 novas câmeras, mas chegaremos a 1 mil. Vamos agregar várias tecnologias e atingiremos o setor privado, principalmente nos locais onde se concentram um maior número de veículos, para que possamos integrar a inteligência tecnológica com o serviço de segurança pública, com o objetivo de reduzir o crime e minimizando os efeitos colaterais”, explicou o secretário de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.

As câmeras do “Cidade Monitorada” possuem uma identidade visual (um adesivo com a marca do projeto estampado), facilitando a identificação e inibindo a prática de delitos. Isso também auxilia o cidadão que precise das imagens para elucidação de alguma ocorrência, como um acidente de trânsito, por exemplo. A gravação poderá ser solicitada junto ao Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública). De acordo com a Semop, o Ciosp recebe, em média, quatro pessoas por dia solicitando a análise de imagens de câmeras de segurança.