Novidade já está em funcionamento em 30 unidades, entre UBSFs, clínicas odontológicas, Policlínica da Mulher, e outras - Geraldo Gonçalves/Secom PMVR

Novidade já está em funcionamento em 30 unidades, entre UBSFs, clínicas odontológicas, Policlínica da Mulher, e outrasGeraldo Gonçalves/Secom PMVR

Publicado 21/10/2022 11:22

Volta Redonda - A prefeitura de Volta Redonda está investindo na informatização da gestão da saúde pública. Por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o governo municipal está implantando o Prontuário Eletrônico do Cidadão – um sistema online de gestão das ações da Saúde, com o objetivo de monitorar o atendimento e a história clínica dos cidadãos.

“Essa ferramenta monitora desde o acolhimento, passando pelo agendamento ou remarcação de consultas, distribuição de medicamentos, registro e disponibilização dos resultados de exames, encaminhamentos, retornos, dentre outros serviços”, explicou Osni Silva, que é gerente de Tecnologia da Informação da SMS, e um dos gestores do projeto de informatização.

O Prontuário Eletrônico do Cidadão já está em funcionamento em 30 unidades – entre Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSF), clínicas odontológicas concentradas (COC), Policlínica da Mulher, Serviço de Atenção Domiciliar e Central de Imunobiológicos. E mais locais já estão recebendo a nova ferramenta, como o Centro de Imagem Gecy Vieira Guimarães, o Centro Oftalmológico Miguel Zaidan, a Policlínica da Cidadania, o Hospital Municipal Dr Munir Rafful (HMMR), o Serviço de Regulação da SMS e a Central de Abastecimento Farmacêutico.

A gerente de Divisão de Departamento de Planejamento, Informação e Qualidade da SMS, Creluzia Gratival de Aguiar, explica que a ferramenta será utilizada por toda a rede de saúde, com as informações podendo ser compartilhadas entre as unidades de atendimento em tempo real, independentemente de onde o cidadão estiver sendo atendido.

“O médico terá acesso a todo histórico do paciente, exames de imagem, de laboratório realizados, últimas consultas. Isso permite que o profissional acompanhe as condições de saúde dos usuários do SUS com mais rapidez e eficiência”, explicou Creluzia, que também gerencia o projeto de informatização.

Informatização

Além do sistema do Prontuário Eletrônico do Cidadão, a SMS também está informatizando a rede de saúde. Nas UBSFs estão sendo instalados 608 novos computadores, 316 impressoras, links de internet para cada unidade de saúde, além de mais 185 computadores para as policlínicas da Cidadania, da Mulher, Centro de Imagem, UPA (Unidade de Pronto Atendimento), Hospital Dr. Nelson Gonçalves (antigo Cais Aterrado) e Farmácia Municipal.

A secretária municipal de Saúde, Maria da Conceição de Souza Rocha, destaca que a informatização da secretaria com sistema integrado e prontuário eletrônico tem a finalidade de cumprir ação incluída no Plano Municipal de Saúde, desde 2018, e que só se tornou viável na atual gestão do governo municipal.

“É uma inovação que está sendo concretizada pela prefeitura e o prontuário é uma ferramenta essencial ao trabalho em rede, reunindo cadastros de cerca de 70% da população de Volta Redonda que usam o Sistema Único de Saúde. Vamos atender toda a rede, incluindo Atenção Primária, Atenção Especializada, Urgência e Emergência, além dos hospitais municipais”, disse a secretária.