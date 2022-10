Cursos oferecidos gratuitamente são de eletricista predial; pedreira de acabamento e revestimento; pedreira predial; bombeira hidráulica e pintura predial - Geraldo Gonçalves/Secom PMVR

Publicado 20/10/2022 11:07

Volta Redonda - As alunas dos cursos profissionalizantes do Centro de Qualificação Profissional (CQP) Aristides de Souza Moreira, no bairro Aero Clube, em Volta Redonda, promoveram durante a semana melhorias como a pintura externa da fachada da escola. Cerca de 70 mulheres de várias faixas etárias estão participando da terceira edição do projeto “Mulheres Mãos à Obra”, da Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos (SMDH), com aulas nos turnos da manhã, tarde e noite.

O projeto tem parceria da Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda), com a cessão do espaço e de professores dos cursos, e da Smac (Secretaria Municipal de Ação Comunitária), que colabora com uniformes e vale transporte para as estudantes.

O projeto começou em 2010, quando a atual secretária de Políticas para Mulheres, Glória Amorim, visando empoderar as mulheres no mercado de trabalho, pesquisou o interesse delas pela construção civil, uma área dominada praticamente pelo sexo masculino. E com o retorno do prefeito Antônio Francisco Neto ao Palácio 17 de Julho, a SMDH voltou a investir na autonomia financeira das mulheres com este curso exclusivo, pioneiro e inovador na qualificação das mulheres.

Os cursos que são oferecidos gratuitamente são de eletricista predial; pedreira de acabamento e revestimento; pedreira predial; bombeira hidráulica e pintura predial. As aulas para as três turmas, de segunda a sexta-feira (nos horários: das 8h às 12h; 13h às 17h; e das 18h às 22h), começaram em agosto e vão até o início de dezembro, quando todas serão certificadas.

Conquista de um mercado amplo para elas

A coordenadora do Departamento de Políticas para Mulheres da secretaria, Ludmila Aguiar, destacou o avanço do projeto: “É gratificante para uma secretaria de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos estar desenvolvendo esse projeto em Volta Redonda, acompanhar o desenvolvimento dessas mulheres e ver que elas estão ocupando seus espaços no mercado de trabalho, pois o lugar de mulher é onde ela quiser! Seja em cursos profissionalizantes, canteiros de obras, construtoras. Além do desenvolvimento profissional, estamos contribuindo com a autoestima delas, dando autonomia necessária para se desenvolverem", afirmou.

Mulheres que são beneficiadas pelo projeto comentaram as suas expectativas futuras, e sobre as chances que esperam ter profissionalmente. Uma delas é Geisa Gonçalves, de 42 anos, casada e mãe de quatro filhos, moradora do bairro Belo Horizonte.

“Eu quero aprender para aplicar primeiro em minha casa, reduzir os meus custos. Este aprendizado na prática, junto com a teoria, me dará conhecimentos na profissão. Depois posso fazer serviços para terceiros e obter uma renda”, contou Geisa.

Yasmin Terra, 22 anos, que trabalha com faxina em residências, também comentou: “Eu escolhi a elétrica predial, porque a gente vê muitas obras em andamento na cidade. Qualificando as minhas condições de prestação de serviços, vão melhorar muito os meus rendimentos. Eu tenho muita afinidade pela elétrica predial e estou agregando mais conhecimentos e informações à minha nova profissão”, assegurou.

O gerente administrativo do CQP do Aero Clube, Eiji Yamashita, lembrou que algumas profissionais formadas já estão ocupando postos de trabalho em serviços de manutenção e obras da prefeitura, através das secretarias municipais de Infraestrutura (SMI), Educação (SME), e nas empreiteiras da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN).

“Elas são verdadeiras guerreiras, ocupando postos de trabalho; derrubando tabus e preconceitos. Estão mostrando o valor e despontando onde estão trabalhando. Se o mercado der oportunidades a essas mulheres, elas têm muita força para mostrar o talento, o capricho nas tarefas. Temos muitas mulheres já liderando grupos de trabalho nas empresas com conhecimento", frisou Eiji.