Homem foi preso com revólver calibre 38, maconha, skank e cocaína - Divulgação/PMERJ

Homem foi preso com revólver calibre 38, maconha, skank e cocaínaDivulgação/PMERJ

Publicado 20/10/2022 15:12

Volta Redonda - Policiais militares do 28o Batalhão da PM prenderam na manhã desta quinta-feira (20), um homem de 21 anos por suspeita de tráfico, no bairro São Geraldo, em Volta Redonda. De acordo com o registro da ocorrência feito pelos policiais, a guarnição recebeu informações de moradores que havia um homem armado no bairro.

Chegando ao local, os PMs avistaram o suspeito, que tentou fugir pulando os muros de várias casas no bairro. No entanto, os policiais alcançaram o homem e recolheram com ele um revólver calibre 38, 10 porções de skank (maconha hidropônica); 22 tiras de maconha; 74 pinos de cocaína; 118 pedaços de maconha; e R$ 23 em espécie.

O homem foi preso em flagrante e encaminhado para a 93a Delegacia de Polícia (Volta Redonda), junto com o material apreendido.