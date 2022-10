Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência já encaminhou mais de 50 currículos para empresas - Geraldo Gonçalves/Secom PMVR

Publicado 21/10/2022 18:44

Volta Redonda - Uma equipe da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD) de Volta Redonda realizou nesta sexta-feira (21), uma caminhada pelas ruas dos principais centros comerciais da cidade, incentivando a contratação de pessoas com deficiência. A ação faz parte da campanha “Seja uma empresa inclusiva” e contou com distribuição de material informativo. O objetivo foi conscientizar clientes e empresários sobre a importância de se promover a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho.

“Temos currículos de pessoas com deficiência interessadas em ingressar no mercado de trabalho. O intuito é aproveitar a proximidade do fim de ano e a época de contratações temporárias do comércio para motivar os empresários a contarem com os PCDs”, afirmou o secretário da SMPD, Washington Uchôa.

O ponto de partida da campanha foi a Avenida Antônio de Almeida, no Retiro, de onde a equipe seguiu orientando e conscientizando comerciantes e consumidores, num percurso até o ponto de ônibus do Tarifa Zero. A mobilização esteve presente também em ruas da Vila Santa Cecília, Aterrado e na Avenida Amaral Peixoto (Centro).

Segundo o secretário Washington Uchôa, por meio de parceria com o Ministério Público do Trabalho, a SMPD já encaminhou mais de 50 currículos de pessoas com deficiência.

A empresa que tiver interesse em promover a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho pode entrar em contato pelo telefone (24) 3339-9031 ou através do e-mail smpd@voltaredonda.rj.gov.br.