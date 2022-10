Unidade educacional da Fevre trabalha com 19 cursos planejados para atender os interesses da pessoa idosa - Divulgação/Secom PMVR

Unidade educacional da Fevre trabalha com 19 cursos planejados para atender os interesses da pessoa idosaDivulgação/Secom PMVR

Publicado 23/10/2022 18:26

Volta Redonda - A Academia da Vida Oscar Cardoso, unidade escolar da Fundação Educacional de Volta Redonda (Fevre), voltada para a melhor idade do município, abre no dia 24 de outubro as inscrições para as atividades do próximo ano.

Idosos a partir de 60 anos podem fazer a sua matrícula na escola, que está funcionando no seguinte endereço: Rua 539, s/nº, bairro Jardim Paraíba, no prédio do Cederj (Centro de Educação Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro), no Estádio Raulino de Oliveira, o Estádio da Cidadania, entre os setores verde e azul.

“Esperamos pelos idosos que ainda não se engajaram nesse maravilhoso projeto”, lembrou a diretora da unidade, Márcia Regina da Silva Campos, acrescentando que mais informações podem ser obtidas através do telefone: (24) 3339-9679.

Dia do Idoso com programação cultural

Neste mês de outubro, quando se comemora o Dia do Idoso (dia 1o), os alunos da Academia da Vida participaram de uma programação especial. O roteiro incluiu visita a museu e espetáculo de dança exclusivo, onde os idosos puderam levar convidados.

No dia 7 de outubro, os alunos foram ao Teatro Gacemss, na Vila Santa Cecília, onde assistiram apresentação do Ballet Educação da Rede Municipal de Ensino e do Ballet Gacemss, ambos com coordenação da professora Isabel Cristina Alves Santos Leal. Na semana anterior, os alunos visitaram o Museu Casa da Hera, em Vassouras.

A turma de Teatro, uma das disciplinas da Academia da Vida, esteve no museu acompanhada do professor Hormínio Gama. Cerca de 25 idosos foram conhecer mais sobre a região e o comércio do café brasileiro, que tinha projeção internacional em séculos passados.

A diretora da unidade, Márcia Regina, lembrou que durante o ano, os alunos comemoram muitas datas importantes.

“Essa é uma ocasião perfeita para refletirmos sobre o processo da vida. Ela é recheada de emoções positivas e negativas, com abundantes tarefas e preocupações. Mas logo encontramos uma fase interessante, quando os compromissos diminuem. Então é hora de fazer tudo que não tínhamos tempo; aprender o que não deu tempo de assimilar; ensinar; e compartilhar tanta sabedoria acumulada”, disse Márcia, ressaltando que a Academia da Vida Oscar Cardoso é uma escola para a pessoa idosa, onde aprender é sinônimo de alegria.

Escola visa o envelhecimento saudável

A Academia da Vida Oscar Cardoso foi inaugurada em 2004, ao final do segundo mandato de Antônio Francisco Neto como prefeito de Volta Redonda. A iniciativa, inédita no Brasil, tem proposta pedagógica que visa reforçar a linha de cuidado, atenção e promoção de envelhecimento saudável, com ações específicas voltadas à valorização da pessoa idosa.

A unidade educacional trabalha com 19 cursos pensados e planejados para atender os interesses da pessoa idosa. Entre os cursos mais procurados, estão: Curso Básico de Atualização, Português Básico, Matemática Básica, Letramento, Bem Viver (Saúde), Informática, Mente Ativa, Mundo Contemporâneo, Teatro, Dança, Exercício e Movimento, entre outros.

O presidente da Fevre, Caio Pinheiro Teixeira, afirma que é difícil de expressar a gratidão ao ouvir dos alunos matriculados a importância do trabalho pedagógico desenvolvido pela Academia da Vida Oscar Cardoso, pois o processo de aprendizagem é contínuo, independente da idade.

“O processo de ensino-aprendizagem amplia a capacidade cognitiva, estimula a criatividade, aumenta a autoestima e minimiza as chances de desenvolver problemas relacionados à ansiedade, depressão e outras doenças pelos idosos. A proposta pedagógica da unidade educacional é desenvolvida para oportunizar aos idosos uma razão, um sentido para ser feliz, para se alegrar, enfim, para viver”, destacou Caio.