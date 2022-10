'La Maison de Clarice' pode ser visitada gratuitamente até 9 de novembro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h - Cris Oliveira/Secom PMVR

'La Maison de Clarice' pode ser visitada gratuitamente até 9 de novembro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17hCris Oliveira/Secom PMVR

Volta Redonda - A vida e a obra da escritora Clarice Lispector estão sendo contadas através de uma exposição artística na Biblioteca Municipal Raul de Leoni, na Vila Santa Cecília. A “La Maison de Clarice”, aberta nesta quinta-feira (27), faz parte da Semana da Língua Francesa em Volta Redonda e acontece pela primeira vez fora da cidade do Rio de Janeiro. O evento é uma realização da embaixada francesa em parceria com a Prefeitura de Volta Redonda, por meio das secretarias de Cultura (SMC) e Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET).

A mostra traça um paralelo entre Clarice e de suas contemporâneas, Marguerite Duras e Nathalie Sarraute. A escritora recebe em sua casa essas ilustres convidadas, no encerramento do ano em que se celebram os 100 anos de seu nascimento.

“La Maison de Clarice” pode ser visitada gratuitamente até 9 de novembro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Além da abertura da exposição, também aconteceu a doação de 30 livros de cultura francesa pela embaixada da França e apresentação da Orquestra de Cordas de Volta Redonda, que faz parte do projeto Volta Redonda Cidade da Música.

O secretário de Cultura de Volta Redonda, Anderson de Souza, destacou a importância do evento e comemorou a doação de livros para a biblioteca.

“A gente transformou esse espaço que era só uma biblioteca em um centro cultural e essa exposição é importante para reforçar isso. Essa biblioteca é a maior da região e com essa doação da embaixada francesa aumentamos o acervo e diversificamos a pesquisa dos alunos”, disse Anderson.

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Volta Redonda, Sérgio Sodré, salientou a importância da iniciativa para os jovens.

“É um grande momento para Volta Redonda. Nós sabemos que a educação é o grande agente de transformação da sociedade. Estamos acreditando muito neste projeto e nesta parceria, esperamos que seja apenas o início de uma grande jornada. Volta Redonda quer ter um pedacinho da França nela, isso será muito bom para nossos jovens”, destacou Sodré.

O adido de cooperação para a língua francesa, Serge Borg, frisou como a doação de livros reforça o lado educativo da iniciativa. Ele também avaliou a exposição e elogiou o trabalho da Orquestra de Cordas.

“A doação dos livros da embaixada da França para esse evento de grande tamanho não só reforça a língua francesa, mas também a cultura e o lado educativo. Essa exposição é muito importante para abrir vários horizontes da cultura e junto com a educação são duas vertentes conectadas que mudam o futuro da geração. Fiquei impressionado com o talento musical de pessoas tão jovens. Volta Redonda está de parabéns com esses projetos fantásticos”, disse Serge.

Programação cultural

Dia 28/10

8h às 17h – Exposição “La Maison de Clarice”, na Biblioteca Municipal

21h - Cine France no Cineshow Volta Redonda, Sider Shopping com exibição do filme “Les 2 Alfreds”

Dia 29/10

8h às 17h – Exposição “La Maison de Clarice”, na Biblioteca Municipal

11h – Apresentação da Banda e do Coral Municipal, no térreo da Biblioteca Municipal, na Vila Santa Cecília

21h - Cine France no Cineshow Volta Redonda, Sider Shopping com exibição do filme “Un Vrai Bonhomme”

*Todos os eventos acima são gratuitos e limitados a capacidade de vagas dos locais