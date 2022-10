Equipamento tem ‘lança’ sobressalente que pode alcançar até cinco metros de altura - Divulgação/Secom PMVR

Equipamento tem ‘lança’ sobressalente que pode alcançar até cinco metros de altura Divulgação/Secom PMVR

Publicado 27/10/2022 11:32

Volta Redonda - A prefeitura Municipal de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), adquiriu uma “motopoda”, equipamento que possibilita a realização de cortes de galhos no alto das árvores com grande desempenho. O objetivo é atender às áreas onde o caminhão da poda não consegue acesso, como escadões, vias estreitas e praças públicas. A máquina está em fase de teste.

O equipamento tem uma ‘lança’ sobressalente que, acoplada à máquina, pode alcançar até cinco metros, levando em conta a altura do operador técnico. As equipes de poda terão mais facilidade em chegar às árvores que não puderam ser podadas anteriormente.

“A ‘motopoda’ vai ser muito útil nos locais de difícil acesso para o caminhão, principalmente as praças públicas. Vamos passar por uma fase de teste da máquina, mas em breve faremos uma programação para atender a essa demanda, que ficou reprimida por conta da dificuldade de acesso”, explicou o secretário de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.