Publicado 25/10/2022 21:07

Volta Redonda - Um homem de 42 anos, identificado como Leonardo Vasconcellos Quinellato, foi encontrado morto na Rodovia do Contorno, na noite desta segunda-feira (24). Segundo informações da Polícia Militar, o corpo foi encontrado com diversas perfurações de faca e a motocicleta da vítima estava a cerca de 250 metros de distância, incendiada.

Leonardo era morador do bairro Laranjal e faria aniversário nesta terça-feira (25). Ele foi identificado pelo irmão, que foi ao local onde o corpo foi encontrado. O caso foi registrado na 93a Delegacia de Polícia (Volta Redonda).