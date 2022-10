Moradores afirmaram que não sabiam quem era o dono de moto parada no mesmo lugar há dias - Divulgação/Secom PMVR

Moradores afirmaram que não sabiam quem era o dono de moto parada no mesmo lugar há dias Divulgação/Secom PMVR

Publicado 25/10/2022 18:31

Volta Redonda - O Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp) de Volta Redonda recebeu nesta segunda-feira (24) denúncias sobre uma motocicleta Honda preta que estava abandonada na Avenida Jaraguá, no bairro Retiro, há três dias. Após constatar o fato, o guarda municipal Rafael descobriu que o veículo estava com o escapamento adulterado (descarga aberta).

Como os denunciantes afirmaram não conhecer a moto, que não costumava ser vista no local e já se encontrava há dias estacionada de forma irregular na via, a Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) a recolheu para o Depósito Público Municipal.

“Não existe sucesso na segurança pública sem a participação da sociedade, pois o cidadão sabe o que está errado ao redor de sua casa e do trabalho. A moto em questão está com o escapamento aberto, sem nada dentro, o que deixa o barulho muito alto. Parabéns ao GM Rafael pelo serviço prestado, retirando das ruas mais um veículo irregular”, ressaltou o secretário municipal de Ordem Pública (Semop), tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.