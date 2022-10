Moto roubada estava sem o banco, com diversas avarias e a ignição alterada para ligação direta - Semop/Secom PMVR

Publicado 24/10/2022 15:48

Volta Redonda - A Unidade de Guarda Comunitária (UGC), da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), recuperou uma motocicleta Honda preta, que consta no sistema Infoseg, do Ministério da Justiça, como roubada/furtada. O veículo foi conduzido à 93ª DP (Delegacia de Polícia) para o registro de recuperação e demais providências.

O flagrante ocorreu por volta das 7h30 desta segunda-feira (24), quando o inspetor Augusto e o guarda municipal Rodrigo estavam em ronda de rotina no cruzamento da Avenida Mariana do Carmo Nogueira Reis com a Avenida Bragança, no bairro Vila Mury. Eles viram a moto estacionada na calçada com o banco retirado, e identificaram diversas avarias e a ignição alterada para ligação direta.

“O nosso foco é a moto sem placa, condutor sem capacete e sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O inspetor Augusto e o GM Rodrigo estão de parabéns pelo serviço prestado, que resultou no proprietário recebendo o seu bem de volta. Cada veículo furtado/roubado que recuperamos é resultado de um trabalho bem feito e com objetivo de manter a cidade em ordem”, afirmou o secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.