Concurso é nacional e promove artistas gráficos brasileiros, além da premiação para ‘O Melhor de Volta Redonda’ - Arquivo/Secom PMVR

Concurso é nacional e promove artistas gráficos brasileiros, além da premiação para ‘O Melhor de Volta Redonda’Arquivo/Secom PMVR

Publicado 24/10/2022 15:24

Volta Redonda - A prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (SMC), abriu nesta segunda-feira (24), as inscrições para a 32ª edição do “Salão de Humor de Volta Redonda”. O evento é um dos mais importantes do calendário cultural do município e respeitado em todo Brasil.

O “Salão de Humor” é um concurso nacional e tem por objetivo incentivar, divulgar e promover o talento de artistas gráficos brasileiros, através da premiação de trabalhos nas seguintes modalidades: Cartum, Charge, História em Quadrinhos (HQ), Caricatura, além da premiação para a categoria ‘O Melhor de Volta Redonda’.

A participação é gratuita e está aberta a artistas de todo o país, que podem se inscrever pelo site cultura.voltaredonda.rj.gov.br até o dia 4 de dezembro deste ano. Vale lembrar que o edital do concurso também está disponível no endereço eletrônico para consulta.

O cartaz ilustrativo da 32ª edição é assinado pelo cartunista Amorim, que participa ativamente do “Salão de Humor” desde as primeiras edições, sendo uma referência para outros cartunistas do Brasil. O secretário de Cultura de Volta Redonda, Anderson de Souza, anunciou as novidades da nova edição.

“Os artistas gráficos do município têm dupla chance de participar, podendo ser premiados na categoria nacional e também na modalidade “O Melhor de Volta Redonda”. Além disso, a secretaria de Cultura mantém a tradição do ‘Salão de Humor de Volta Redonda’, que é um patrimônio cultural da cidade”, disse o secretário.

A exposição com os premiados e selecionados do “Salão de Humor” acontecerá na segunda quinzena de dezembro, na Sala Cultural Alexandre Geraidine, no segundo andar da Biblioteca Municipal Raul de Leoni, na Vila Santa Cecília. “Além da exposição na Biblioteca Municipal, também estamos estudando a possibilidade de descentralizar a mostra para outros pontos da cidade, aumentando o acesso de toda população aos trabalhos gráficos”, disse Anderson.

O secretário de Cultura destacou que no ano que vem haverá uma edição especial estudantil do “Salão de Humor”, voltada para alunos da Rede Municipal de Ensino.