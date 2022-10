Escola Intercultural Brasil-França de Volta Redonda ficará no Colégio Estadual Piauí, no bairro Ponte Alta - Cris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 24/10/2022 15:40

Volta Redonda - Quatro dias de mergulho na cultura francesa. Será assim a Semana da Língua Francesa, que tem início nesta quarta-feira (26) e vai até sábado (29) em Volta Redonda. O evento gratuito ocorre em parceria entre a prefeitura, a Secretaria de Estado de Educação (Seeduc) e a Embaixada da França no Brasil. As atividades buscam divulgar a implantação na cidade, a partir do ano que vem, da Escola Intercultural Brasil-França. Uma unidade de ensino público estadual em tempo integral, com aulas de francês e parte das disciplinas ministradas também no idioma estrangeiro.

A Semana da Língua Francesa contará com uma série de atividades culturais, como a entrega de livros franceses doados pela Embaixada da França à Biblioteca Municipal Raul de Leoni, local que vai abrigar a exposição “La Maison de Clarice”, que acontece pela primeira vez fora da capital fluminense e iniciando um ciclo de exibições pelo Brasil. Haverá ainda a exibição de filmes franceses inéditos no país, com sua primeira exibição em uma sala de cinema brasileira, no Cine Show Volta Redonda, na Vila Santa Cecília.

A abertura da Semana da Língua Francesa contará com a assinatura do acordo de cooperação para a instalação da Escola Intercultural Brasil-França e com a presença do cônsul-geral da França no Rio, Gérard Maréchal, e o adido de cooperação para a língua francesa do Consulado Geral da França no Rio, Serge Borg.

“Será uma honra receber em Volta Redonda os representantes da Embaixada da França no Brasil para a Semana da Língua Francesa. Esta será uma oportunidade para estreitar os laços com o país e trazer para a nossa cidade mais projetos além da Escola Intercultural, que já iniciará em 2023”, destacou o prefeito Antônio Francisco Neto.

Evento terá roda de conversa com alunos

De acordo com a diretora de Relações Internacionais da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET), Isabela Penna, haverá rodas de conversa com os alunos do Ciep 449 Governador Leonel de Moura Brizola, do município de Niterói, e do Ciep 100 São Francisco de Assis, de Mesquita, ambas que já funcionam como escolas interculturais Brasil-França.

“Os alunos do 9º ano dos colégios Getúlio Vargas, Themis de Almeida Vieira, Jiulio Caruso e Wandir de Carvalho serão convidados a participar dessas rodas de conversas. Espera-se que com o evento, a população, principalmente os jovens, se sinta mais interessada pela cultura e o idioma francês. E que esse interesse se desdobre em vontade de estudar na escola intercultural que, além da cultura francesa, será voltada para a sustentabilidade”, disse Isabela Penna.

A Escola Intercultural de Volta Redonda ficará no Colégio Estadual Piauí, no bairro Ponte Alta. As matrículas serão abertas a partir de 17 de novembro, por meio do Governo do Estado, através do programa “Matrícula Fácil”. Poderão ingressar na unidade estudantes que estejam concluindo o 9º ano do ensino fundamental.

“O que queremos com esta nova escola é inserir o jovem em uma realidade que vai além do Brasil, ultrapassa as fronteiras. Isso abre oportunidades que podem ser exploradas, então conhecer esta cultura, este novo idioma, sem dúvidas facilita a quem quer seguir uma carreira em empresas multinacionais, por exemplo”, complementou o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Sérgio Sodré.

Programação cultural

Dia 26/10

21h – Cine France no Cineshow Volta Redonda, Sider Shopping com exibição do filme “Jules et Jim”

Dia 27/10

14h – Solenidade de Inauguração da Seção de Língua Francesa e da exposição La Maison de Clarice na Biblioteca Municipal, na Vila Santa Cecília

15h30 – Apresentação do projeto “Volta Redonda Cidade da Música”, no auditório da Biblioteca Municipal, na Vila Santa Cecília

21h - Cine France no Cineshow Volta Redonda, Sider Shopping com exibição do filme “Playlist”