Publicado 25/10/2022 11:06

Volta Redonda - Uma nova edição da campanha de avaliação dermatológica para doenças na pele acontece nesta quinta-feira (27), na UBSF (Unidade Básica de Saúde da Família) Água Limpa I, em Volta Redonda. A iniciativa da Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), acontece das 8h às 11h.

Pacientes que tiverem alguma mancha com alteração de sensibilidade devem procurar a unidade, sem agendamento. Serão realizadas consultas médicas para detecção precoce de casos suspeitos de doenças infecciosas, dentre elas, a hanseníase.

A ação faz parte do Programa de Controle de Hanseníase (PCH), junto com a Atenção Primária à Saúde (APS) e o Centro de Doenças Infecciosas (CDI). Vale lembrar que as doenças de pele têm tratamento no SUS (Sistema Único de Saúde).

A enfermeira Vanessa de Lima Huguenin, que atua no DAB (Departamento de Atenção Básica) da SMS, destacou que o atendimento é aberto a toda população de Volta Redonda.

“Qualquer pessoa poderá ser atendida na avaliação dermatológica, mesmo não sendo morador do bairro Água Limpa. Vale lembrar que a hanseníase é uma doença crônica, infecto contagiosa, cujos principais sintomas são: manchas na pele com diminuição ou alteração da sensibilidade térmica, dolorosa ou tátil. Sem o tratamento adequado, a pessoa pode ter incapacidades físicas e deformidades”, disse.

Transmissão

O contágio da hanseníase se dá pelo contato com o bacilo Mycobacterium leprae, transmitido por convívio próximo e prolongado, de uma pessoa doente que não esteja em tratamento para outra, através das vias aéreas, por meio das gotículas eliminadas no ar pela tosse, fala e espirro. Pode atingir homens e mulheres, adultos e crianças.

Tratamento

A hanseníase tem cura, o tratamento é disponibilizado de forma gratuita e exclusiva no SUS (Sistema Único de Saúde). E quanto mais precocemente a doença for diagnosticada, mais rápido deve ser o início do tratamento, e maiores são as chances de cura sem sequelas.