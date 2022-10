Reparo emergencial visa diminuir transtornos para pedestres enquanto obra definitiva não é retomada - Cris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 24/10/2022 16:08 | Atualizado 24/10/2022 16:08

Volta Redonda - A prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI), iniciou neste final de semana a pavimentação provisória das calçadas da Rua 33, na Vila Santa Cecília. O reparo emergencial visa minimizar os transtornos à população enquanto o novo processo licitatório para a retomada das obras definitivas não está finalizado. A previsão é que a licitação seja realizada entre o fim deste mês e o início de novembro, com o reinício da repaginação da via para começo de janeiro, após as festas natalinas.

Já foram pavimentados trechos da Rua 33, próximo à Praça Pandiá Calógeras, na divisa com o bairro Sessenta. A secretária municipal de Infraestrutura, Poliana Moreira, explicou que estão sendo retiradas as pedras portuguesas e sendo feita uma cimentação provisória.

“É uma obra emergencial para que a população não tenha que andar em calçadas com pedras soltas, buracos e em poças que são formadas em dias de chuva. Esta ação já começou e estamos correndo para terminar o mais rápido possível, dependendo também da previsão do tempo”, disse.

A repaginação da Rua 33 terá um investimento de aproximadamente R$ 18 milhões. Toda a rede de água e esgoto que passa pela via foi trocada por uma nova pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda (Saae-VR). Todo o cabeamento de telefonia, eletricidade e transmissão de dados será reordenado e ficará na parte subterrânea da rua.

A obra conta ainda com nova pavimentação da pista de rodagem; adequações no piso das calçadas, com acessibilidade para cadeirantes e deficientes visuais; modernização dos pontos de ônibus; plantio de novas mudas de árvores, na maioria arbustos com floração; e implantação de paraciclo, estrutura que possibilita apoiar e trancar a bicicleta de forma segura.

Manutenção

Além dos reparos emergenciais na Rua 33, as equipes da SMI também percorreram os bairros da cidade realizando manutenções no final de semana. Foram feitos serviços de retirada de entulho, roçada, capina e limpeza, dentre outros.

Na Vila Santa Cecília, foi concluído o conserto do telhado e banco de ponto de ônibus da Via Sérgio Braga. Também foram realizados outros serviços: construção de muro na lateral da quadra coberta do bairro São Carlos; pintura do Caps (Centro de Atenção Psicossocial) da Rua Dois, no Conforto; pintura do corrimão e arquibancada do campo de futebol do bairro São Geraldo; pintura do meio-fio da Avenida dos Ex-Combatentes, no Santa Cruz; tapa-buraco em um afundamento na ligação entre as avenidas Coimbra e Waldyr Sobreira Pires, na Vila Brasília.

Os serviços de roçada, capina e limpeza chegaram às avenidas Geraldo Di Biasi e do Canal, no Aterrado; na Radial Leste, no Aero Clube; na Praça Oscar Cardoso, no Casa de Pedra; na Praça Brasil, Vila Santa Cecília; na Rua Nossa Senhora de Fátima, Niterói; nas ruas do bairro Barreira Cravo; na quadra da Escola Municipal Glória Roussim, no Retiro; e no viveiro de mudas na Fazenda do Ingá, no Santa Cruz.

Já as retiradas de entulhos foram feitas nas ruas Maurílio Gomes da Silveira, no Monte Castelo, e Oneida, no Santo Agostinho; e na Avenida Um, no São Sebastião.