16 motocicletas e três automóveis foram levados para o Depósito Municipal, por diversas irregularidades - Divulgação/Secom PMVR

16 motocicletas e três automóveis foram levados para o Depósito Municipal, por diversas irregularidadesDivulgação/Secom PMVR

Publicado 25/10/2022 11:02 | Atualizado 25/10/2022 11:12

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), a Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), o 28º Batalhão da Polícia Militar (BPM) e a Operação Segurança Presente atuaram de forma integrada na Operação “VR em Ordem”, entre os últimos dias 17 e 23. As operações de fiscalização foram feitas em vários bairros da cidade, removendo ao Depósito Público Municipal 19 veículos por diversas irregularidades.

As 16 motocicletas apresentaram problemas como: estacionamento irregular em vaga destinada a pessoa com deficiência (PCD); motorista não possuir a Carteira Nacional de Habilitação (CNH); dirigir com CNH suspensa; conduzir veículo não registrado; e conduzir veículo sem capacete (condutor e passageiro).

Já os três automóveis foram recolhidos ao Depósito Público por irregularidades como: estacionamento irregular, causando obstrução de garagens, impedindo o ir e vir de veículos, tendo sido alvos de denúncias ao Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp); e conduzir veículo sem possuir CNH.

“As fiscalizações continuarão sendo realizadas em todos os bairros da cidade, para justamente garantir a segurança dos cidadãos. Vamos seguir retirando das ruas veículos que podem causar danos, como a moto Honda que foi flagrada no bairro Candelária, sem placa, condutor sem CNH, além de o condutor e o passageiro estarem sem capacetes”, frisou o titular da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.