Policiais militares encontraram armas e diversas munições na casa de suspeito de agredir a mulher - Divulgação/PMERJ

Publicado 25/10/2022 20:48 | Atualizado 25/10/2022 20:50

Volta Redonda - Policiais militares do 28o Batalhão da PM prenderam na manhã desta segunda-feira (24) um homem de 44 anos, suspeito de agredir a esposa. No apartamento do casal, foi encontrado pelos PMs um revólver calibre 38 e diversas munições, de calibres diferentes. Segundo os policiais registraram na ocorrência, a residência estava com os pertences do casal revirados e quebrados.

Os PMs relataram que foram chamados para atender a uma ocorrência de desentendimento familiar na Rua Nelson, no bairro Retiro, envolvendo um homem que estaria armado. Chegando ao local, os policiais encontraram o suspeito, que se negou a deixar os agentes entrarem no apartamento. Em seguida, a esposa do suspeito - em choque e nervosa, de acordo com os policiais - chegou na residência e entregou aos policiais uma bolsa, contendo um revólver calibre 38, da marca Jaguar; 13 munições calibre 38; sete munições calibre .40; 10 estojos vazios de munições calibre 38; e quatro munições de airsoft (armas de ar comprimido).

A esposa do suspeito de agressão liberou a entrada dos policiais no apartamento, e durante a revista, os PMs encontraram mais três munições intactas de calibre 38. Os policiais ainda revistaram três carros do suspeito, mas nada de ilícito foi encontrado.

O casal foi encaminhado para a Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), onde prestaram depoimento. O homem - que foi acompanhado de um advogado - ficou preso na unidade policial.