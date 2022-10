Agentes participaram de ação que culminou na prisão em flagrante de um suspeito por importunação sexual - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 26/10/2022 17:17

Volta Redonda - Quatro agentes da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) receberam Moção de Congratulação e Aplauso das mãos do vereador Léla na sessão solene desta terça-feira (25), na Câmara Municipal de Volta Redonda. A homenagem foi pela ação rápida e eficaz na proteção a uma adolescente, de 15 anos, que havia sido assediada dentro de um ônibus, no bairro Aterrado, e que culminou na prisão em flagrante de um suspeito por importunação sexual.

Foram agraciados pelo vereador Lela o supervisor Cláudio Mário, o inspetor Mendes e os guardas municipais Thiego e C. Cunha, que atuaram na ocorrência. Estiveram presentes à solenidade o subcomandante da GMVR, inspetor Silvano de Paula, e o secretário municipal de Ordem Pública (Semop), tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.

Relembre o caso: O inspetor Mendes e o GM Thiego estavam baseados na Rua Neme Felipe, no bairro Aterrado, no último dia 18, quando foram informados que uma adolescente tinha sido vítima de abuso dentro do coletivo. Eles se dirigiam para a parte de trás do ônibus e detiveram um homem, apontado por diversas testemunhas como sendo autor do assédio. O suspeito foi encaminhado à 93ª DP (Delegacia de Polícia Civil) e preso em flagrante.

“A rápida ação dos guardas municipais Mendes e Thiego fizeram toda a diferença para que esse abusador de menores fosse preso em flagrante. A homenagem do vereador Lela foi legítima e mostra que a sociedade está cada dia mais confiante no trabalho da Guarda Municipal”, enalteceu o secretário de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.