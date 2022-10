Prefeito de Volta Redonda, Antônio Francisco Neto, e cônsul-geral da França no Rio, Gérard Maréchal, assinam acordo - Cris Oliveira/Secom

Prefeito de Volta Redonda, Antônio Francisco Neto, e cônsul-geral da França no Rio, Gérard Maréchal, assinam acordo Cris Oliveira/Secom

Volta Redonda - Volta Redonda terá uma escola pública bilíngue em 2023. A Escola Intercultural Brasil-França funcionará onde hoje é o Colégio Estadual Piauí, no bairro Ponte Alta. Na unidade serão oferecidas aulas de Francês para o Ensino Médio e parte das disciplinas serão ministradas no idioma estrangeiro. O acordo de cooperação para a instalação da escola bilíngue integral foi assinado na manhã desta quarta-feira (26), no auditório do Palácio 17 de Julho, pelo prefeito Antônio Francisco Neto e o cônsul-geral da França no Rio, Gérard Maréchal, e ainda o adido de cooperação para a língua francesa do Consulado Geral da França no Rio, Serge Borg, e representantes das secretarias de Estado de Educação (Seeduc) e Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (Smdet).

O prefeito Neto agradeceu a parceria com o Governo do Estado e a confiança da Embaixada da França ao selar o acordo de cooperação. Ele afirmou não ter dúvidas de que a escola intercultural de Volta Redonda será uma referência.

“Nós precisávamos e queríamos isso. Não tenho dúvidas de que seremos uma referência em nosso país. Queremos que Volta Redonda seja a maior parceira da França em todos os projetos do Consulado. Para a gente é um dia muito importante e muito feliz. A nossa Educação precisa avançar e estamos trabalhando para isso”, disse Neto, destacando o empenho no projeto do secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Sérgio Sodré, e sua equipe.

O cônsul-geral da França no Rio, Gérard Maréchal, se disse lisonjeado e agradeceu a parceria. Ele destacou que poder estar em Volta Redonda é um presente. “Para nós, como franceses, é importante a divulgação da língua e cultura do país, vemos de forma muito importante, principalmente quando ligado à educação. E o ensino do francês é visto como um desses vetores. Uma grande cidade como Volta Redonda ter interesse em ensinar o francês em suas escolas nos deixa muito felizes”, disse Maréchal, informando que o idioma é o segundo mais ensinado no mundo, o quarto mais usado na internet e o quinto mais falado no mundo.

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Volta Redonda disse que a implantação da escola intercultural só foi possível graças ao apoio incondicional do prefeito Neto, do assessor especial Deley Oliveira, que levou uma equipe da SMDET até o secretário estadual de Educação, Alexandre Valle.

“É o trabalho de uma equipe. Queria destacar que hoje é um dia histórico para a Educação de Volta Redonda. E nós sabemos o quanto a Educação é importante. É um grande agente de transformação; ela muda a vida de uma pessoa, de uma família, de uma sociedade. O que queremos com esta nova escola é inserir o jovem em uma realidade que vai além do Brasil, ultrapassa as fronteiras. Isso abre oportunidades que podem ser exploradas, então conhecer esta cultura, este novo idioma, sem dúvidas facilita a quem quer seguir uma carreira em empresas multinacionais, por exemplo. Esperamos que este seja o início de uma longa parceria entre a nossa cidade e o Consulado da França”, frisou Sodré.

A superintendente de projetos estratégicos da Seeduc, Roberta Piñon, que representou o secretário Alexandre Valle na cerimônia de assinatura, lembrou que a unidade em Volta Redonda é a terceira no estado a contar com o ensino da língua francesa, e que há a previsão da inauguração de 20 unidades de escolas interculturais em todo o Rio de Janeiro em 2023.

“Faz sentido levarmos projetos diferenciados para locais que precisam, e temos uma equipe que vai acompanhar a implantação e o desenvolvimento das atividades na Escola Intercultural Brasil-França em Volta Redonda. A Seeduc quer incentivar o desenvolvimento econômico e social do município”, destacou Roberta Piñon.

Matrículas

As inscrições para a Escola Intercultural de Volta Redonda serão abertas a partir de 17 de novembro, por meio do Governo do Estado, através do programa “Matrícula Fácil”. Poderão ingressar na unidade estudantes que estejam concluindo o 9º ano do Ensino Fundamental.

Nesta quarta-feira (26), também foi aberta a "Semana da Língua Francesa", que vai até este sábado (29) e contará com diversas atividades culturais. O evento é gratuito e tem como objetivo divulgar a implantação da Escola Intercultural Brasil-França na cidade.

Também serão entregues livros franceses doados pela Embaixada da França à Biblioteca Municipal Raul de Leoni, na Vila Santa Cecília, além da exibição de filmes franceses inéditos no Brasil e rodas de conversas com alunos de escolas públicas.

Programação cultural

Dia 26/10

21h – Cine France no Cineshow Volta Redonda, Sider Shopping com exibição do filme “Jules et Jim”

Dia 27/10

14h – Solenidade de Inauguração da Seção de Língua Francesa e da exposição La Maison de Clarice na Biblioteca Municipal, na Vila Santa Cecília

15h30 – Apresentação do projeto “Volta Redonda Cidade da Música”, no auditório da Biblioteca Municipal, na Vila Santa Cecília

21h - Cine France no Cineshow Volta Redonda, Sider Shopping com exibição do filme “Playlist”

Dia 28/10

8h às 17h – Exposição “La Maison de Clarice”, na Biblioteca Municipal

21h - Cine France no Cineshow Volta Redonda, Sider Shopping com exibição do filme “Les 2 Alfreds”

Dia 29/10

8h às 17h – Exposição “La Maison de Clarice”, na Biblioteca Municipal

11h – Apresentação da Banda e do Coral Municipal, no térreo da Biblioteca Municipal, na Vila Santa Cecília

21h - Cine France no Cineshow Volta Redonda, Sider Shopping com exibição do filme “Un Vrai Bonhomme”

*Todos os eventos acima são gratuitos e limitados a capacidade de vagas dos locais