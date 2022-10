Nova máquina de pintura viária vai trazer mais precisão à caiação dos meios-fios - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 28/10/2022 11:24 | Atualizado 28/10/2022 11:25

Volta Redonda - A prefeitura de Volta Redonda segue investindo em novos equipamentos para agilizar e tornar mais eficiente os serviços de manutenção na cidade. A Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) adquiriu nesta semana uma máquina de pintura viária para fazer a caiação nos meios-fios. Também foram adquiridos uma roçadeira articulada, duas capinadeiras e um trator nos últimos dias.

A secretária municipal de Infraestrutura, Poliana Moreira, afirmou que todos os equipamentos já estão nas ruas. “A nova máquina vai trazer mais precisão à pintura dos meios-fios. Contamos ainda com os outros equipamentos que estão garantindo mais eficiência nos atendimentos feitos diariamente nos diversos bairros da cidade”, disse.

Além desses novos equipamentos, a pasta também comprou recentemente um rolo compactador, que está permitindo mais rapidez e eficácia no serviço de tapa-buracos. Neste mês, mais de 232 ruas e avenidas, em 47 bairros de Volta Redonda, receberão manutenção asfáltica.

Vale lembrar que no mês de setembro, a SMI apresentou uma nova frota de veículos que já estão sendo usados em manutenções pela cidade. Os cinco carros adquiridos pelo governo municipal estão auxiliando nos trabalhos de campo, com manuseio de materiais, fiscalização dos serviços e também na execução das tarefas diárias.