Policiais militares prenderam um homem e apreenderam farta quantidade de drogas - Divulgação/PMERJ

Publicado 31/10/2022 19:20 | Atualizado 31/10/2022 19:21

Volta Redonda - Policiais militares do 28o Batalhão da PM prenderam um suspeito de tráfico e grande quantidade de drogas, nesta segunda-feira (31), na Rua Mutirão, no bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda.

De acordo com o relato dos policiais no registro da ocorrência, as guarnições da PM estavam em diligência no bairro quando detiveram o suspeito e apreenderam as drogas e material do tráfico para embalar os entorpecentes. Foram apreendidos 380 pinos de cocaína de R$ 5; 25 pinos de cocaína de R$ 8; 180 pinos de cocaína de R$ 20; 203 pedaços de maconha; uma balança de precisão, um grampeador, uma caixa de grampos; uma tesoura; 400 etiquetas; um aparelho celular e uma mochila. O suspeito preso e o material apreendido foram encaminhados para a 93a Delegacia de Polícia (Volta Redonda).