Projeto que oferece viagens gratuitas para a Melhor Idade levou mais 400 pessoas para região serrana nesta segunda (7) - Geraldo Gonçalves/Secom PMVR

Volta Redonda - A prefeitura de Volta Redonda vem ajudando no resgate da autoestima e socialização de idosos na cidade, através de diversas atividades oferecidas a este público. Uma delas é o projeto “Viva a Melhor Idade”, que deu oportunidade para mais de 7 mil idosos viajarem para o Hotel Le Canton, em Teresópolis, na região Serrana do Rio, este ano. Nesta segunda-feira (7), mais um grupo, o penúltimo, embarcou e nem mesmo o tempo chuvoso tirou a animação dos participantes.

“A gente fica muito feliz de ver a alegria no rosto da nossa querida Melhor Idade. São pessoas que acreditaram e ainda acreditam em Volta Redonda. Nosso projeto aumentou a expectativa de vida na cidade em dez anos. Quem participa das atividades toma menos remédios, vai menos ao médico e afasta a depressão. É um investimento na qualidade de vida e um reconhecimento aos nossos idosos”, enfatizou o prefeito Antônio Francisco Neto.

A secretária municipal de Ação Comunitária, Carla Duarte, lembrou a importância da atividade após quatro anos de pausa no projeto que oferece viagens gratuitas à Melhor Idade.

“O retorno desta viagem significa tudo para esses grupos de convivência. O aspecto físico, psicológico, emocional, familiar e a integração entre eles são importantíssimos. Resumindo: é o retorno da vida”, destacou Carla Duarte.

Ao todo, cerca de 400 pessoas embarcaram em nove ônibus que saíram da Praça Sávio Gama, no bairro Aterrado, nesta segunda-feira (7). Eles fazem parte de grupos de convivência da Smac (Secretaria Municipal de Ação Comunitária). No próximo dia 21, participantes dos programas da Smel (Secretaria Municipal de Esporte e Lazer) realizam a última viagem do ano.