Volta Redonda - Policiais militares do 28o Batalhão da PM prenderam na tarde desta sexta-feira (4) dois homens por suspeita de tráfico de drogas, no condomínio Minha Casa, Minha Vida, no bairro Três Poços, em Volta Redonda. De acordo com o registro policial, guarnições da PM - incluindo agentes do Serviço Reservado (P2) - estavam no local para levantar informações sobre suspeitos de realizar roubos e furtos na cidade, que morariam no residencial.

Enquanto estavam em diligência, policiais militares observaram dois indivíduos que estariam fazendo tráfico no local. Os agentes então abordaram os suspeitos e encontraram grande quantidade de drogas e um radiotransmissor com os dois homens, que não tiveram a idade informada na ocorrência. Os suspeitos e as drogas apreendidas foram encaminhados para a 93a Delegacia de Polícia (Volta Redonda), onde o fato foi registrado e eles permaneceram presos.