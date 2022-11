Publicado 04/11/2022 17:25

Volta Redonda - A prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), altera a partir desta segunda-feira (7), o horário de funcionamento da UBSF (Unidade Básica de Saúde da Família) São Lucas. A unidade passa a funcionar das 07h às 17h, de segunda a sexta-feira para atendimentos de Atenção Primária à Saúde, como, por exemplo, vacinação, consultas de rotina, distribuição de medicamentos, curativos, entre outros. O motivo da mudança no horário se deve ao fato da baixa demanda de pacientes durante o horário estabelecido anteriormente.

A enfermeira Vanessa de Lima Huguenin, que atua no DAB (Departamento de Atenção Básica) da SMS, ressalta que a UBSF 249 continuará funcionando das 07h às 19h, todos os dias, devido às obras no Serviço de Pronto Atendimento (Cais Conforto).

“A unidade de saúde do bairro 249 permanecerá aberta todos os dias da semana, inclusive aos sábados, domingos e feriados para atendimento a casos leves. Casos com sinais de gravidade, urgência e emergência serão direcionados aos hospitais municipais: São João Batista (HSJB), Munir Rafful (HMMR) e Dr. Nelson Gonçalves (antigo Cais Aterrado)”, disse.