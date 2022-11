Veículo colidiu contra um poste, na Rua Geraldo Di Biase, no Aterrado, próximo ao Hospital Dr. Nelson Gonçalves - Semop/Secom PMVR

Veículo colidiu contra um poste, na Rua Geraldo Di Biase, no Aterrado, próximo ao Hospital Dr. Nelson GonçalvesSemop/Secom PMVR

Publicado 03/11/2022 17:13

Volta Redonda - Durante a operação “VR em Ordem”, realizada entre os dias 24 de outubro e 2 de novembro, um homem foi preso em flagrante após acidente de trânsito no bairro Aterrado, em Volta Redonda, por conduzir veículo embriagado. Com a participação da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), do 28º Batalhão da Polícia Militar (BPM) e de agentes do programa “Segurança Presente”, a ação também resultou no recolhimento ao Depósito Público Municipal de 17 veículos, sendo 12 motos e 5 automóveis, por várias irregularidades.

No domingo (30), os guardas municipais Dalessandro e R. Costa foram acionados pelo Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública), às 2h30, para comparecer à Rua Geraldo Di Biase, no bairro Aterrado, para verificar um acidente de trânsito. Chegando ao local, os agentes constataram o fato e perceberam que o condutor, de 43 anos, e morador do mesmo bairro, mostrava claros sinais de embriaguez como hálito etílico e falta de equilíbrio.

Ele se negou a fazer o teste de bafômetro e foi levado ao Instituto Médico Legal (IML), onde o perito atestou resultado positivo para alcoolemia (embriaguez). O condutor foi encaminhado à 93ª DP (Delegacia de Polícia), onde foi preso em flagrante e o veículo foi removido ao Depósito Público.

Outro caso de embriaguez foi flagrado pela Polícia Militar: também na madrugada do domingo (30), por volta de 5h, policiais militares foram chamados para o registro de um acidente de trânsito com vítimas, na Rua Gustavo Lira, no bairro São João, envolvendo um homem de 24 anos, que conduzia um automóvel e colidiu contra uma caminhonete estacionada. O condutor e o carona, também de 24 anos, tiveram ferimentos leves e foram atendidos pelo Corpo de Bombeiros. Segundo o registro policial, os dois apresentavam sinais de embriaguez, e o motorista foi encaminhado pelos PMs para o posto da PRF (Polícia Rodoviária Federal) em Dorândia (Piraí), onde foi feito o teste do etilômetro (bafômetro), que constatou a embriaguez. O homem foi então conduzido à 93a Delegacia de Polícia (Volta Redonda), onde permaneceu preso, por dirigir alcoolizado. A GMVR rebocou o carro para o Depósito Público Municipal.

Veículos recolhidos

Durante a operação, também foram recolhidas 12 motocicletas, que apresentaram problemas como: sem placas; condutor sem a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e com CNH de categoria diferente do veículo conduzido; estacionamento irregular com obstrução de calçada, após denúncia ao Ciosp; e escapamento adulterado (descarga aberta).

Cinco automóveis foram flagrados com as seguintes irregularidades: embriaguez ao volante; veículo em situação de abandono em via pública; e estacionamento irregular em frente a duas garagens, no bairro Colina, após denúncias ao Ciosp.

“As ações das forças de segurança estão por toda a cidade e sem data para terminar. Parabéns aos agentes que nas ruas têm feito a diferença, deixando a cidade em ordem e mais segura”, afirmou o secretário de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.