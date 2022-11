Segundo administração do cemitério, apesar da chuva o movimento foi contínuo durante todo o dia - Geraldo Gonçalves/Secom PMVR

Publicado 02/11/2022 17:09 | Atualizado 02/11/2022 17:25

Volta Redonda - O Cemitério Municipal Bom Jardim Isidório Ribeiro, no bairro Retiro, em Volta Redonda, recebeu cerca de dez mil pessoas durante o Dia de Finados, nesta quarta-feira, 2 de novembro. As missas, previstas para 8h e 16h no local, foram transferidas para a Igreja São José Operário, na entrada da Vila Brasília, nas proximidades do cemitério. A Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) esteve presente, auxiliando o trânsito nas imediações.

De acordo com diretor do Departamento Funerário, ligado à Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI), Paulo Afonso da Silva, apesar da chuva o movimento foi contínuo durante todo o dia. “Não houve aglomeração, mas o fluxo de pessoas foi intenso, principalmente durante a manhã”, afirmou.

Ele lembrou que a equipe da SMI preparou o local para receber o grande número de visitantes no Dia de Finados. “Durante uma semana, foram intensificados os serviços de capina, roçada, caiação, poda de árvores e limpeza”, disse Paulo Afonso.

O Cemitério Municipal Bom Jardim Isidorio Ribeiro fica na Avenida Waldir Sobreira Pires, número 810, bairro Retiro.