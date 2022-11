Dados são da Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac), responsável pelo atendimento às famílias no município - Divulgação/Secom PMVR

Dados são da Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac), responsável pelo atendimento às famílias no municípioDivulgação/Secom PMVR

Publicado 01/11/2022 15:12

Volta Redonda - Volta Redonda possui 21.707 beneficiários do Programa Auxílio Brasil, criado pelo Governo Federal para substituir o Bolsa Família. Os dados são da Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac), responsável pelo atendimento às famílias no município. O benefício serve como renda complementar para famílias de baixa renda e que vivem em situação de vulnerabilidade.

O mapeamento dessas famílias foi feito após o recadastramento do Cadastro Único (CadÚnico), que é a porta de entrada de diversos programas dos governos federal, estadual ou municipal. Ele é a principal fonte de registro sobre a situação das famílias de baixa renda do Brasil, sendo operacionalizado pelos municípios de forma gratuita para a população.

A secretária municipal de Ação Comunitária, Carla Duarte, ressaltou que, ao se inscrever ou atualizar seus dados no Cadastro Único, a família pode participar de diversos programas sociais, cada um deles com uma exigência diferente.

“Por isso é tão importante que as famílias beneficiadas mantenham o seu cadastro atualizado. E para facilitar o acesso dessas famílias, disponibilizamos o serviço em 29 Centros de Referência de Assistência Social (Cras) da nossa cidade, além da própria sede da Smac. Portanto, faço um apelo para que essas famílias estejam sempre em contato com o Cras do seu bairro. Lá, além desse cadastramento, oferecemos também diversos cursos e serviços”, explicou a secretária.

Dentre os serviços ofertados, destacam-se a inclusão e atualização cadastral, orientação sobre os benefícios do Cadastro Único, emissão de folha resumo, de carteirinha do idoso, consulta no sistema de pagamento do Programa Auxílio Brasil, entre outros.

A diretora do Departamento de Proteção Social Básica (DPB) da Smac, Rosane Marques, a Branca, explicou que as famílias devem atualizar o seu cadastro a cada dois anos, ou se houver qualquer alteração como mudanças de endereços, nascimento de crianças, entre outros.

“Essas informações coletadas pelo programa são utilizadas para entender a realidade das famílias e criar ações de políticas públicas que são focadas nesses indivíduos, promovendo, assim, uma melhor qualidade de vida para essas famílias. A nossa cidade criou como estratégia inserir os entrevistadores nos Cras, proporcionando um atendimento efetivo e resultando em maior acessibilidade”, explicou a diretora.

Entre os benefícios concedidos às famílias que ganham até três salários mínimos no total da renda familiar, ou até meio salário mínimo por cada uma das pessoas, estão: Auxílio Brasil, Casa Verde e Amarela, PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil); Carteira do Idoso; BPC/LOAS; Telefone Popular; Id Jovem; Tarifa Social de Energia Elétrica; isenção de taxas em concursos públicos, Segurança Alimentar; e contribuição para o INSS (baixa renda).

Dados

Em Volta Redonda o Cadastro Único é oferecido de forma online, diretamente no Sistema da Caixa Econômica, o que faz o atendimento às famílias ser mais dinâmico e com menor possibilidade de erro.

Diariamente são atendidas, em média, 117 famílias com atualização e inclusão cadastral. Considerando os atendimentos de orientação, emissão de folha resumo, de carteirinha do idoso e buscas sobre a situação das famílias frente ao Programa Auxílio Brasil, esse número sobe para 348 atendimentos diariamente. Somente no mês de setembro foram atendidas 2.350 famílias com ações diretamente no Cadastro Único, e mais de 7.513 atendimentos, levando-se em consideração todos os serviços prestados pelo Setor de Cadastro Único.

Mais de 36.915 famílias estão inscritas no CadÚnico, sendo que 21.707 delas são beneficiárias do Programa Auxílio Brasil. Para os idosos, o Cadastro Único aponta que já foram entregues mais de 2.341 carteirinhas no ano de 2022.