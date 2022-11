Rose Vilela: "Ficamos orgulhosos de ver este grande espaço esportivo na cidade sendo muito bem aproveitado" - Cris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 03/11/2022 16:36 | Atualizado 03/11/2022 16:38

Volta Redonda - A Arena Esportiva Nicolau Yabrudi, Seu Nula, no bairro Voldac, está se consolidando cada vez mais como palco de grandes eventos esportivos nacionais e locais. Nos últimos dois anos, o local foi sede de duas edições do Festival Paralímpico Loterias Caixa, além de receber as provas de atletismo dos Jogos Estudantis 2022 (Jevre); exame de faixa e torneio interno de Taekwondo; e atividades relacionadas à defesa pessoal. E tem mais: em dezembro a Arena Esportiva será palco da Olimpede (Olimpíada da Pessoa com Deficiência).

“Volta Redonda, cada vez mais, vem se tornando uma cidade do Esporte e da inclusão, tendo a Arena Esportiva como o principal palco. Já foram realizados dois grandes eventos nacionais, temos o Jevre e muitos outros que estão por vir, como a Olimpede. Ficamos orgulhosos de ver este grande espaço esportivo na cidade sendo muito bem aproveitado”, disse a secretária municipal de Esporte e Lazer (Smel), Rose Vilela.

Mas não é apenas por causa dos grandes eventos que a Arena Esportiva está se destacando. O local oferece diversas atividades esportivas, atendendo 1.230 alunos com aulas de ginástica para a Melhor Idade; treinamento funcional; pilates; capoeira; taekwondo; kickboxing; ballet; atletismo; artes marciais e defesa pessoal para mulheres; jazz; dança de salão; forró e musculação.

“Desde que o prefeito (Antônio Francisco) Neto reassumiu a prefeitura, buscamos retomar os projetos e programas da Smel, agora neste novo espaço que é a Arena Esportiva, promovendo diferentes atividades para todas as idades”, ressaltou Rose Vilela.

Novo centro de reabilitação

Além da parte esportiva, existe um projeto para que a arena funcione nos moldes do Estádio Municipal Raulino de Oliveira, o Estádio da Cidadania, integrando também um complexo de saúde. No local, acontecem as obras para instalação do Centro Especializado em Reabilitação (CER III). Os trabalhos avançaram nas últimas semanas.

Foram feitas novas instalações elétricas e hidráulicas; revestimentos cerâmicos nas paredes e pisos; novos vidros e esquadrias; além de instalações dos pórticos em estruturas metálicas que irão compor a fachada do centro especializado.

A nova estrutura, que abrigará 30 novas salas de atendimento, divididas em três pavimentos, contará também com projeto arquitetônico acessível, com piso e mapa táteis, rampas, corrimãos e barras de apoio.

“O projeto do Estádio da Cidadania é referência em todo o Brasil e queremos copiá-lo aqui na Arena Esportiva, transformando o local em mais um grande equipamento para auxiliar a população de Volta Redonda em diferentes áreas”, explicou o prefeito Neto.