Proprietários foram contatados para tirar veículos das ruas; oito não cumpriram prazo e carro foi para Depósito Municipal - Semop/Secom PMVR

Publicado 04/11/2022 16:42

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), por meio das cinco equipes da Unidade de Guarda Comunitária (UGC), retirou 63 veículos abandonados das ruas de Volta Redonda durante o mês de outubro. Os carros foram retirados após os agentes terem feito contato com os proprietários e dado um prazo para removê-los a um local seguro e coberto (Decreto 15.601). Desses, oito automóveis foram levados ao Depósito Público Municipal, após o não cumprimento do prazo.

Outro trabalho das equipes da UGC é a orientação das podas de árvores. Durante o mesmo período, foram realizadas 264 podas, beneficiando 52 bairros. A prioridade é a segurança primária, desobstruindo as lâmpadas da iluminação pública e melhorando sensivelmente a sensação de segurança nas ruas.

Foram realizados ainda os seguintes serviços: desobstrução de calçada para livre acesso aos pedestres (04); demolição de muro que havia ‘invadido’ a via pública (01), além de rondas diárias em logradouros públicos (praças e próprios municipais) e em unidades escolares (102).

Todos os serviços são realizados com a ajuda e contribuição dos cidadãos e as associações de moradores dos bairros, que fazem contatos por meio de grupos de Whatsapp, utilizados para agilizar a comunicação.

“Os serviços prestados pelas equipes da UGC são sempre elogiados e estão fazendo a diferença, para melhor, na manutenção da cidade. A comunicação é facilitada e a solução também acaba sendo rápida, pois é através da participação da sociedade que conseguimos encurtar o caminho entre o poder público e o problema”, afirmou o titular da Semop, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.