Novos equipamentos são de polietileno de alta densidade, com capacidade de 50 litros - Cris Oliveira/Secom

Novos equipamentos são de polietileno de alta densidade, com capacidade de 50 litrosCris Oliveira/Secom

Publicado 04/11/2022 11:05

Volta Redonda - A prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI), adquiriu 1,5 mil novas lixeiras e deu início à instalação em centros comerciais da cidade. A Avenida Amaral Peixoto (Centro) e os bairros Vila Santa Cecília e Aterrado estão recebendo os primeiros 300 novos recipientes.

Os novos equipamentos são de polietileno de alta densidade, com capacidade de 50 litros. As antigas lixeiras estão sendo removidas e as que estiverem em condições de reparo serão consertadas e reaproveitadas.

A secretária municipal de Infraestrutura, Poliana Moreira, salientou a importância do serviço: “É um trabalho importante, passamos pela Vila, em pontos principais do Aterrado e iniciamos na Amaral Peixoto nesta semana. Esses equipamentos são necessários para o município e a instalação deles reforçará as ações de limpeza urbana”, destacou Poliana, acrescentando que todas as 373 praças públicas do município também receberão os novos equipamentos.

Após a finalização da instalação nos centros comerciais, a prefeitura seguirá com o trabalho para outros bairros, visando oferecer à população mais e melhores pontos adequados para o descarte do lixo.