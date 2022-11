Guarnição é formada por um homem e uma mulher para tornar o atendimento pessoal e único - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 08/11/2022 11:15

Volta Redonda - A Patrulha Maria da Penha recebeu da Justiça de Volta Redonda solicitação para acompanhar 29 novas medidas protetivas no mês de outubro, dando início imediato à assistência dos casos apresentados. Faz parte do trabalho a fiscalização dessas medidas, oferecendo a orientação necessária à mulher vulnerável.

A Patrulha Maria da Penha é formada pela inspetora Wilma e pelo guarda municipal Oscar, ambos da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR). A escolha de um homem e uma mulher é justamente para tornar o atendimento pessoal e único, deixando a vítima mais à vontade. Em funcionamento desde 2016, o serviço especializado foi criado pelo secretário municipal de Ordem Pública (Semop), tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, que na época comandava a GMVR.

“Não há dúvidas que esse serviço é de extrema importância para as mulheres que sofrem qualquer tipo de violência no nosso município. A rede de proteção oferecida pelo Governo Municipal é formada por profissionais capacitados, e a Patrulha Maria da Penha é exemplo para outras cidades”, enfatizou o secretário.