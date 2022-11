PMs encontraram grande quantidade de drogas no condomínio Ingá II, no bairro Santa Cruz - Divulgação/PMERJ

PMs encontraram grande quantidade de drogas no condomínio Ingá II, no bairro Santa CruzDivulgação/PMERJ

Publicado 10/11/2022 14:58 | Atualizado 10/11/2022 14:58

Volta Redonda - Policiais militares do 28o Batalhão da PM registraram nesta semana dois casos de traficantes que abandonaram drogas e outros materiais do tráfico ao fugir de guarnições da PM, em Volta Redonda. Ambos os casos ocorreram em condomínios residenciais do Minha Casa, Minha Vida, nos bairros Santa Cruz e São Sebastião.

Nesta terça-feira (8), no Condomínio Residencial Ingá II, no Santa Cruz, os PMs foram ao local para verificar uma denúncia de tráfico de drogas. Ao chegar no local, os policiais avistaram alguns suspeitos, que fugiram pela mata atrás do condomínio. Os PMs fizeram buscas nas imediações, mas não encontraram os elementos.

No entanto, os policiais encontraram uma mochila, com 82 pinos de cocaína no valor de R$ 10; 33 pinos de cocaína de R$ 20; 62 pedaços de maconha de R$ 5; 62 tiras de maconha de R$ 10; um rádio transmissor e duas bases de recarga de rádio transmissor. O material foi levado para a 93a Delegacia de Polícia (Volta Redonda), onde foi feito o registro da ocorrência.

Cocaína e crack

A outra ocorrência de abandono de material foi registrada no residencial Minha Casa, Minha Vida no bairro São Sebastião, nesta quarta-feira (9). Os policiais militares estavam em patrulha sépalas imediações, quando avistaram um grupo de pessoas em atitude suspeita. Assim que viram os policiais, os elementos fugiram para uma área de mata próxima.

Os PMs não conseguiram alcançar os suspeitos, mas acharam em um buraco na terra, próximo onde eles estavam, 66 pinos de cocaína e 21 pedras de crack. O material apreendido foi levado para a 93a DP (Volta Redonda), onde a ocorrência foi registrada.