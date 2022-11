Suspeito de tráfico de drogas foi detido após informações de populares - Divulgação/PMERJ

Publicado 09/11/2022 23:26

Volta Redonda - Policiais do 28o Batalhão da PM prenderam um suspeito de tráfico na manhã desta quarta-feira (9), no bairro Vila Brasília, em Volta Redonda. De acordo com o registro de ocorrência feito pelos policiais militares, moradores informaram à PM que um elemento estaria traficando drogas na Rua G, na Vila Brasília.

As guarnições do GAT (Grupamento de Ações Táticas) e do Serviço Reservado (P2) foram até o local e conseguiram deter o suspeito, de 20 anos, com um mochila, contendo 61 pinos de cocaína; 46 pedras de crack; 48 tiras de maconha; um rádio transmissor; um tablet; R$ 86 em dinheiro; uma touca ninja; e uma bolsa preta. O suspeito e o material apreeendido foram encaminhados para a 93a Delegacia de Polícia (Volta Redonda), onde o homem permaneceu preso.