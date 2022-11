Patrulha Escolar é formada por um homem e uma mulher da GMVR, capacitados para lidar com alunos de forma pessoal - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 09/11/2022 14:18

Volta Redonda - A Patrulha Escolar de Volta Redonda realizou 105 atendimentos presenciais nas unidades escolares do município durante o mês de outubro. O serviço especializado é muito requisitado pelas redes de ensino estadual, municipal e particular, através de um grupo de WhatsApp criado este ano pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop).

Entre os destaques do serviço no mês passado estão: mediação de 30 conflitos, todos solucionados satisfatoriamente; condução de quatro casos à 93ª DP (Delegacia de Polícia); 10 autuações de trânsito nas proximidades das escolas, como estacionar sobre faixa de pedestres, condutor sem capacete e estacionar sobre a calçada, obstruindo a mesma. Uma motocicleta foi removida ao Depósito Público Municipal, por estar sendo conduzida por um menor de idade, que não apresentou uma pessoa habilitada.

A Patrulha Escolar é formada por um homem e uma mulher da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), capacitados para lidar com alunos de forma pessoal e única, e tem recebido muitos elogios de sua atuação.

“As patrulhas especializadas estão se tornando imprescindíveis no cotidiano de Volta Redonda, sejam pelas visitas a locais específicos ou pelas solicitações através do WhatsApp, agilizando a assistência e a solução. Sempre temos um homem e uma mulher nesses atendimentos, fazendo a diferença na segurança pública, para melhor”, salientou o secretário municipal de Ordem Pública, Luiz Henrique Monteiro Barbosa.