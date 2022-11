Mês foi escolhido por conta da comemoração pelo Dia da Consciência Negra no Brasil, em 20 de novembro - Divulgação/Secom PMVR

Volta Redonda - A prefeitura de Volta Redonda, por meio das secretarias municipais de Política para Mulheres e Direitos Humanos (SMDH) e Ação Comunitária (Smac), com apoio do Governo do Estado do Rio de Janeiro, promove em novembro o “Mês do Povo Preto”. Esse mês foi escolhido por conta da comemoração pelo Dia da Consciência Negra no Brasil, em 20 de novembro, uma homenagem à luta do líder negro, Zumbi dos Palmares, contra a escravidão.

A secretária de Política para Mulheres e Direitos Humanos, Glória Amorim, afirmou que o dia 20 de novembro, dia de Zumbi dos Palmares, é um dia de reflexão sobre a situação da população negra no Brasil. “Essa pauta deve ser debatida e construída o ano inteiro e a Prefeitura de Volta Redonda trabalha nessa direção. Neste mês de novembro, vamos intensificar as ações e, pensando em políticas públicas antirracistas, promover a formação dos servidores nesse sentido”.

A programação, voltada para funcionários do Departamento de Proteção Especial da Smac, inicia nesta terça-feira (8), e segue até o último dia do mês. A primeira atividade será a palestra “Análise sobre o racismo: Mito da Democracia Racial; Racismo Estrutural; Racismo Institucional; Imaginário do Negro no Brasil”, no auditório da Smac, na Rua Antônio Barreiros, 194, bairro Nossa Senhora das Graças. Haverá uma palestra por semana para este público até o final do mês.

No próximo dia 18 de novembro (sexta-feira), às 14h, está programada palestra no auditório do Centro Dia Synval Santos com tema “Desigualdades Raciais no Brasil: Criança e Adolescente, Mulheres, População em Situação de Rua e Idosos”. O Centro Dia Synval Santos fica na Rua 546, número 101, no bairro Jardim Paraíba. No mesmo local, no dia 24 de novembro, às 9h, serão abordados os temas “A Criminalização do Racismo” e “Estatuto da Igualdade Racial”; e no dia 29, também às 9h, haverá um “Estudo de Caso”.

‘Mês do Povo Preto’ também terá atividades para crianças e jovens

Na quarta-feira (9), crianças e adolescentes que participam do projeto Guarda Mirim terão atividades em alusão ao Mês da Consciência Negra, na sede da Secretaria de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos, na Rua Antônio Barreiros, 232, no bairro Nossa Senhora das Graças, às 10h e às 14h30.

E o encerramento da programação será no dia 30 de novembro no CRAS (Centro de Referência da Assistência Social) do São Sebastião, das 14h às 17h, com o projeto Afrocentrice. O evento de valorização da juventude e da cultura negra terá roda de rima, oficina de passinho e oficina de grafite.

Profissional da prefeitura fará palestra sobre igualdade racial em Barra Mansa e Barra do Piraí

A responsável pela Divisão de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da SMDH de Volta Redonda, Juliana de Almeida Silva Sampaio, foi convidada a fazer uma palestra no auditório da escola do SESI (Serviço Social da Indústria) de Barra Mansa, no dia 17 de novembro, durante o seminário “Relações Étnico Raciais na Educação” para profissionais da Secretaria Municipal de Educação.

Em Barra do Piraí, a profissional fala sobre o tema “Por uma escola antirracista”, no dia 21 de novembro, para alunos da Escola Professora Alice Alex (Ciep 310), no Parque São Joaquim.