Policiais militares apreenderam drogas e dois revólveres registrados, com a numeração intacta - Divulgação/PMERJ

Publicado 08/11/2022 15:38

Volta Redonda - Policiais militares do 28o Batalhão da PM detiveram dois suspeitos de tráfico e apreenderam uma grande quantidade de drogas no bairro Minerlândia, em Volta Redonda, na tarde desta segunda-feira (7). De acordo com as informações do registro da ocorrência, guarnições da PM obtiveram a informações que elementos estariam armados, realizando tráfico de drogas, na localidade conhecida como Borelzinho, na Rua Andrelândia.

A informação foi repassada ao Serviço Reservado (P2) da PM, que passou a observar o local. Os agentes da P2 viram que os suspeitos - dois homens, de 39 e 27 anos, que de acordo com as informações da PM, seriam chefes do tráfico no local - entravam e saíam com frequência de uma garagem próxima. Os agentes da P2 então acionaram as outras guarnições policiais, que abordaram a dupla.

Com os dois suspeitos nada de ilícito foi encontrado, mas ao se aproximarem da garagem, os policiais militares observaram que a porta estava aberta, e foi possível ver todo o material apreendido, incluindo dois revólveres calibre 38 - registrados e com numeração intacta - e ainda 12 munições calibre 38.

Além das armas, os PMs encontraram 20 trouxinhas de erva seca, possivelmente maconha, totalizando aproximadamente 60 gramas; 441 pinos de pó branco - supostamente cocaína, um total de cerca de 443 gramas; uma sacola plástica com pó branco (possivelmente cocaína, aproximadamente 200 gramas); uma capa de colete balístico; um cinto de guarnição (para carregar armas, carregadores e munição); uma touca ninja; três aparelhos celulares; 5 mil Eppendorfs (pinos) vazios; um caderno com anotações do tráfico; e diversas folhas de etiquetas impressas com a descrição ‘Pó R$10 Precioso CPX do Borel CV’ e ‘Chá R$10 CPX do Borel gestão inteligente’.

Os abordados foram encaminhados para a 93ª Delegacia de Polícia (Volta Redonda), juntamente com o material apreendido, para as medidas cabíveis. Após serem ouvidos na delegacia, os suspeitos foram enquadrados nos artigos 33 da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas) e 14 da Lei 10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), e responderão o inquérito em liberdade.