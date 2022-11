Operação é realizada de forma integrada pela Secretaria Municipal de Ordem Pública, GMVR, 28º Batalhão da PM e agentes do ‘Segurança Presente’ - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 08/11/2022 14:36

Volta Redonda - A operação ‘VR em Ordem’, realizada de forma integrada pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), 28º Batalhão de Polícia Militar (BPM) e agentes do programa ‘Segurança Presente’, entre os dias 3 e 6 deste mês, deteve um motorista suspeito de embriaguez ao volante, envolvido em um acidente de trânsito, em Volta Redonda.

O flagrante aconteceu na madrugada de domingo (6), quando policiais militares foram atender a um acidente de trânsito ocorrido na Avenida do Comércio, no bairro Retiro, e perceberam que o condutor mostrava sinais de embriaguez, como hálito etílico. Os agentes pediram ajuda à GMVR, que conduziram o homem ao Posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Dorândia, onde foi feito exame de etilômetro, que deu positivo para alcoolemia em 0.94 mg/L.

O condutor foi encaminhado à 93ª DP (Delegacia de Polícia), no bairro Aterrado, e foi preso. Ele foi autuado pela GMVR por conduzir embriagado ao volante, e o veículo foi removido ao Depósito Público.

Veículos recolhidos

A ação integrada das forças de segurança pública removeu ainda 12 veículos com irregularidades para o Depósito Público Municipal de Volta Redonda, sendo dez motocicletas e dois automóveis. Entre as irregularidades flagradas estão: condutor sem a Carteira Nacional de Habilitação (CNH); veículos sem placas; estacionamento em cima de calçadas, impedindo o ir e vir das pessoas, após denúncia feita ao Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp); CNH de categoria diferente do veículo conduzido, além do flagrante de embriaguez ao volante.

“As operações de fiscalização integradas vão continuar por tempo indeterminado, com o objetivo de manter o município em ordem e seguro, retirando das ruas os veículos sem condições de tráfego ou com problemas legais. As denúncias são importantes e nos auxiliam no planejamento das ações”, afirmou o secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.